LWN + Bauern prÃ¤sentieren bald Kandidaten

Nauen (MOZ) Die Ländliche Wählergemeinschaft Nauen (LWN) + Bauern wird Ende Februar oder spätestens Anfang März während einer Delegierteversammlung ihren Bürgermeisterkandidaten für die im September anstehenden Wahlen aufstellen. Das teilte Manuel Meger mit. Zuvor soll während einer Fraktionssitzung, die am 24. Januar stattfinden wird, symbolisch ziemlich genau ein Jahr vor dem letzten Arbeitstag von SPD-Bürgermeister Detlef Fleischmann, er tritt nicht mehr an, den Delegierten bereits vorab einen Vorschlag unterbreiten. "Damit wird der Wahlkampf um den Bürgermeisterposten und der Abwahl der Rot-Linken-Regierung in der Stadt Nauen unter langer Duldung der CDU, auch von der Fraktion LWN+ Bauern begonnen", so Meger, der selbst als Favorit für eine Kandidatur gilt.