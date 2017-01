Zweimal Gold fÃ¼r Motor Eberswalde

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Bei den Deutschen Meisterschaften im Kreuzheben in Greifswald holte Sabrina Boy vom SV Motor Eberswalde Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf in der Gewichtsklasse bis 52 Kilo die Silbermedaille. Sie zog 100 Kilo. Roland Asmus schaffte in der Gewichtsklasse bis 74 Kilo 210 Kilo und wurde damit Deutscher Meister. Olaf Meurer ging in der Gewichtsklasse bis 100 kg an den Start. Er zog 250 kg im Kreuzheben und gewann ebenfalls den Deutschen Meistertitel.