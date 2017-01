Schach-MÃ¤dchen Ã¼berzeugen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Was für ein grandioser Jahresabschluss für die Barnimer Schachfreunde. Nachdem in Magdeburg bereits die U10-Mannschaft bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft einen ausgezeichneten fünften Platz belegt hatte, beendete einen Tag später auch das weibliche U14-Team bei der Deutschen Meisterschaft in Düsseldorf das Turnier sensationell auf Platz fünf.