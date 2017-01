Futsal-Nachwuchs muss wieder ran

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Bei der Futsal-Hallenkreismeisterschaft der Junioren-Fußballer geht es an diesem Wochenende in die nächsten Runden.

Bei den C-Junioren wird kein Barnimer Vertreter bei der Vorrunde zur Landesmeisterschaft mehr dabei sein. Die SG Einheit Zepernick, Zweiter der Kreismeisterschaft, unterlag in der Ausscheidungsrunde in Kremmen. Dort konnte sich Landesklasse-Vertreter Birkenwerder BC für die Vorrunde qualifizieren. Bei den C-Junioren war nur ein Platz für die Qualifikationsturnier zu vergeben.

In der Altersklasse der C-Junioren waren vier Plätze für die nächste Runde frei. Hier sieht es für den Barnimer Nachwuchs deutlich besser aus. Sind hier doch gleich drei Barnimer Vertreter bei der Ausscheidungsrunde dabei, der FV Preussen Eberswalde sogar gleich mit zwei Vertretungen. Das Team vom FV Preussen Eberswalde I spielt am Sonnabend ab 10 Uhr in Perleberg. Der FSV Bernau gemeinsam mit dem FV Preussen Eberswalde II spielt zur gleichen Zeit in Perleberg, um in die nächste Runde zu kommen.

Bei den E-Junioren haben sich zwei weitere Mannschaften für die Vorrunde der Landesmeisterschaft qualifizieren. Dort wurden im Dezember die vier möglichen Platze ausgespielt. Hier setzten sich aus dem Barnim der FSV Lok Eberswalde I durch, der am Sonnabend ab 10 Uhr in Schwedt den Schritt in die nächste Runde schaffen kann. Mit dabei ist auch die Mannschaft des FSV Bernau, die am Sonnabend ab 14 Uhr in Perleberg an den Start geht. Vertreten sind aus dem Fußballkreis Barnim auch der FC Hennigsdorf und der Oranienburger FC.

"Unseren neun Vertretern wünschen wir an dieser Stelle viel Erfolg bei den Ausscheidungsrunden auf Landesebene, verbunden mit der Hoffnung, den einen oder anderen Vertreter wie schon in den letzten Jahren bei den Endrunden zur Landesmeisterschaft am 21. und 22. Januar in der Lausitzarena in Cottbus zu sehen", sagte Alfred Gebhardt, der Vorsitzende des Jugendausschusses.