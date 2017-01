Das Wandern ist des Lehmanns Lust

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Männer und Frauen sein, die schon immer hier leben oder die hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Hans-Jürgen Lehmann aus Hangelsberg.

Wenn die Morgensonne warm über Hangelsberg scheint, dann zieht es Hans-Jürgen Lehmann und seine Frau Eveline zum Frühstück vor die Bergkulisse an ihrem Haus. Ein Wandbild zeigt schneebedeckte Wipfel und einen Bergsee. Das Werk verrät das Hobby des 63-Jährigen.

Hans-Jürgen Lehmann gehört seit gut 20 Jahren der Wandergruppe der SG Hangelsberg an. Mit ihr durchstreift er die Landschaft um seinen Heimatort, läuft bei der Winterwanderung der Fürstenwalder Gaselaner mit, nimmt am Steinhöfeler Schlossparklauf teil, marschiert bei der Heidewanderung durch die Henzendorfer Heide und organisiert selbst Touren. "Wir mögen es, draußen in der Natur zu sein. Bewegung schadet ja nicht", nennt Lehmann seinen Antrieb. Irgendwann sei er in seiner Abwesenheit zum stellvertretenden Vorsitzenden der Gruppe gewählt worden. Und nun macht er den Job unter Leitung von Siegfried Kusche ganz gern. Dank seines Ruhestandes bleibt ihm nun ein bisschen mehr Zeit.

Das Arbeitsleben verbrachte Lehmann im Sicherheitswesen der Bahn. Stellwerke, Schranken und Weichen kontrollieren gehörte zu seinen Aufgaben. Auch dabei legte er so manchen Kilometer zurück. "Es gab viele Ecken, an die man mit dem Auto gar nicht ran kam", begründet er. Die Freude an der Natur fand der Hangelsberger in Kindertagen. 1955 zogen seine Eltern in den Ort. Beide arbeiteten bei der Forst. "Mein Vater war jahrelang in der Harzung und meine Mutter auch", denkt Lehmann zurück. "Als Bengel habe ich das auch als Ferienjob gemacht", fügt er lächelnd an.

Und nun eben das Wandern. 28 Mitglieder hat der Verein, dessen Wurzeln auf das Jahr 1986 zurückgehen. Durch den Vorstand der Betriebssportgemeinschaft "Traktor" Hangelsberg wurde die erste Wanderung durch den Forst organisiert, ist in der Chronik zu lesen. Noch immer sind die heimischen Wälder beliebtes Ziel. Am Sonnabend steht die erste Tour des Jahres an. Sie führt zum Weißen Berg nach Fürstenwalde und zurück zum Gasthaus "Tanne". Wer mal mitwandern möchte, kann sich bei Siegfried Kusche melden. Telefon: 033632 259.