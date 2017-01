Stadt Ã¼bernimmt BÃ¼rgschaft fÃ¼r Sewoba

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Stadtverordneten haben in ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr bei einer Gegenstimme die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba) in Höhe von 1,6 Millionen Euro beschlossen. Damit gaben sie grünes Licht für die Finanzierung der Sanierungsarbeiten am ehemaligen Kaufhaus. Der Beschluss ist an die Bedingung gebunden, die Immobilie jetzt der Sewoba zu übertragen. Bauamtsleiter Jörg Krüger erläuterte das Finanzierungskonzept für das größte Bauvorhaben in der Stadt in diesem Jahr. Über Monate sei mit zahlreichen Partnern dazu verhandelt worden. Die Investitionsbank des Landes (ILB) hatte nach umfangreichen Prüfungen Ende 2016 den Finanzierungsplan bestätigt.