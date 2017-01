Anerkennung fÃ¼r engagierte SchÃ¼ler

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Da sage noch mal einer, die Jugend von heute sei nicht motiviert", war Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig am Donnerstagmorgen begeistert über ihre frühen Gäste im Rathaussaal. Sie hatte zum dritten Mal einen Neujahrsempfang für Schüler der Europaschule gegeben. Es waren zusammen mit Schulleiter Ingolf Knobloch und Primarstufenleiterin Sabine Merschin aus jeder Klasse ein Mädchen oder ein Junge gekommen. Für alle 20 sollte es mit belegten Brötchen und Getränken ein Dankeschön beziehungsweise eine Auszeichnung sein für ihr gesellschaftliches Engagement, mit dem sie "das Schulleben bereichern".

