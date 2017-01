Altenpflege fehlt der Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Deutliche Worte fielen am Donnerstag beim Besuch von Sozialstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt in der Agus-Altenpflegeschule Oranienburg.

"Die Fachkräftesituation verschärft sich", sagte Kajus Riese, pädagogischer Leiter der Agus-Schule für Gesundheits- und Sozialberufe. Weil schon jetzt Fachkräfte in den Pflegeeinrichtungen fehlen, würden Auszubildende als vollwertige Pfleger eingesetzt und die Anleitung sowie die Ausbildung fallen hinten runter. Unsere Schüler beklagen sich darüber".

Schon lange ist bekannt, dass Fachkräfte in der Altenpflege Mangelware sind und auch bleiben. Nach einer Bertelsmann-Studie von 2012 fehlen allein bis 2030 in Oberhavel rund 2 200 Pflegekräfte, weil sich die Anzahl der Pflegebedürftigen bis dahin nahezu verdoppeln werden.

Mit der neuen Altenpflegeschule in Oranienburg, die seit Oktober 2014 am Netz ist, versucht der Landkreis gegenzusteuern. Doch die Probleme bleiben. Der Nachwuchs fehlt und die Abbrecherquote der Schüler in Oranienburg ist hoch. Sie liegt beim ersten Ausbildungslehrgang der Schule bei aktuell 42 Prozent. Von 26 Schülern, die 2014 in Oranienburg ihre dreijährige Ausbildung begonnen haben, sind jetzt noch 15 dabei. "Ein weiteres Problem ist die Bezahlung nach der Ausbildung", sagte am Donnerstag Oberhavels Landrat Ludger Weskamp, der die Staatssekretärin auf ihrer pflegepolitischen Tour mit vier Stationen durch Oberhavel begleitete. Berlin sei nah und bezahle besser. "Was soll sie also halten?", fragte Weskamp. Kurt Roßmann, Geschäftsführer der Agus-Schulen, geht davon aus, dass sich die Einkommenssituation in Oberhavel künftig ändern werde. "Das wird sich über den Druck regeln", so Roßmann, weil den Pflegeeinrichtungen sonst noch mehr Fachkräfte fehlen würden.

Der Beruf habe nach wie vor ein Image-Problem, hieß es am Donnerstag in Oranienburg. Gleichzeitig betonte Roßmann: "Wir müssen ausbilden, ausbilden, ausbilden".

Um Nachwuchs zu gewinnen, geht die Altenpflegeschule neue Wege. Diese führen sie direkt in die Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen. Ab Mai werden dort Neunt- und Zehntklässler über den Altenpflegeberuf ins Bild gesetzt. Das Projekt dauert fünf Wochen. Drei Stunden pro Woche wird nicht nur Theorie vermittelt, sondern ganz praxisorientiert gehen Jugendlichen auch in Heime und probieren zum in der Altenpflegeschule einen Altersanzug namens Gerd aus, um einmal am eigenen Leib zu spüren, welche körperlichen Einschränkungen das Alter mit sich bringen kann. "Bei uns sind mit dem Projekt offene Türen eingetreten worden", sagte Schulleiter Olaf Wildgrube, dessen Schule sogar ein Wahlpflichtfach Berufsorientierung hat.

Almuth Hartwig-Tiedt, die ohne ihre erkrankte Sozialministerin Diana Golze angereist war, zeigte sich überrascht von der "guten Idee" und wollte das "schöne Beispiel" mit nach Potsdam nehmen. Anschließend fuhr die Staatssekretärin noch zum stationären Hospiz in Oranienburg, in die Klinik Hennigsdorf und zum Seniorenzentrum nach Hohen Neuendorf. Oberhavel war die vorletzte Station der pflegepolitische Tour des Sozialministeriums durch alle Kreise und kreisfreien Städte. Heute folgt noch Elbe-Elster.