Neujahrsfeuer und LaternenumzÃ¼ge

Märkisch-Oderland (MOZ) Um das Jahr gebührend in Empfang zu nehmen, wird es am Sonnabend kuschelig warm in der Region. Denn in vielen Orten werden die Weihnachtsbäume für ein gemeinschaftliches Neujahrsfeuer verbrannt.

Küstrin-Kietz. Am Sonnabend lädt die Feuerwehr ab 15 Uhr zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Treffpunkt ist hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Küstrin-Kietz. Für jeden abgegebenen Weihnachtsbaum gibt es eine Tasse Glühwein. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Am Sonnabend können Einwohner ihre abgeschmückten Tannen zudem ab 10 Uhr vor die Haustür legen. Die Feuerwehr fährt herum und sammelt sie ein.

Lietzen. Zum Knutfest sind alle Lietzener am Sonnabend ab 17 Uhr auf die Festwiese eingeladen. Der Lampionumzug startet zu dieser Zeit gegenüber der Kita. Leckeres gibt es aus der Gulaschkanone, für Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Genschmar. Die Freiwillige Feuerwehr Genschmar und der Förderverein laden am Sonnabend zum Neujahrsfeuer mit Lampionumzug ein. Für den Umzug ist der Treff am alten Konsum um 16.30 Uhr geplant. Anschließend wird am alten Sportplatz das Feuer entzündet. Für warme Getränke und Grillwurst ist gesorgt. Die Weihnachtsbäume werden ab 10 Uhr vom Straßenrand abgeholt. Die Feuerwehr bittet die Anwohner, die Tannen bereit zu legen.

Golzow. Die Golzower Vereine und die Gemeinde laden zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Treffpunkt ist am Sonnabend ab 17 Uhr der Sportplatz. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Wer einen Weihnachtsbaum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis. Heute Abend fährt ein Trupp durch den Ort und sammelt die abgeschmückten Tannen ein.

Alt Zeschdorf. Am Sonnabend findet ab 16.30 Uhr das alljährliche Weihnachtsbaumverbrennen von der Freiwilligen Feuerwehr nach Alt Zeschdorf statt. Am Gerätehaus sind die Einwohner herzlich willkommen. Wer seinen Weihnachtsbaum abholen lassen möchte, kann ihn abgeschmückt am Sonnabend bis 8.30 Uhr an den Straßenrand legen. Für warme Getränke und etwas zu essen wird ebenfalls gesorgt sein.

Seelow. Um 15 Uhr wird am Sonnabend am Seelower Schweizerhaus das Neujahrsfeuer angezündet. Bis 8 Uhr sollen die Tannen, die nicht selbst mitgebracht werden können, an die Straße gelegt werden. Mitglieder der Jugendfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Seelow sammeln sie ein.

Gusow. Das Weihnachtsbaumverbrennen findet am Sonnabend um 15 Uhr am Gusower alten Baggersee statt. Für Getränke, Glühwein sowie Grillfleisch und Waffeln ist gesorgt. Die Bäume können bis 9 Uhr an diesem Tag rausgestellt werden.

Gorgast. Der Verein Gorgaster Leben und die Freiwillige Feuerwehr veranstalten am Sonnabend um 16 Uhr das große Weihnachtsbaumverbrennen. Die Bäume können ab 13 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Für jeden Baum gibt es eine Wertmarke, die gegen Glühwein im Gorgaster Park eingetauscht werden kann, wo das Feuer stattfinden wird.

Zechin. Zu einem gemütlichen Feuer sind alle Zechiner am Sonnabend ab 18 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen. Am Eichenhof 3 in Zechin auf dem alten Sportplatz findet das Spektakel statt. Weihnachtsbäume können bis um 8 Uhr an diesem Tag an der Straße zum Aufsammeln platziert werden.