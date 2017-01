Sommerkino und offene BÃ¼hne

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Im OFFI steht in diesem Jahr viel an. Bereits laufende Projekte sollen weitergeführt oder ausgebaut werden, sagte Frank Fiedler, Leiter des OFFI in Bad Freienwalde.

Vor allem an den Schulen in Bad Freienwalde wolle das OFFI vermehrt Projekte durchführen, kündigte der Standortleiter Märkisch-Oderland der Stiftung SPI bereits an. "Es gibt Bedarf an den Grundschulen", sagte er. Derzeit arbeite das OFFI mit der Albert-Schweitzer-Förderschule und der Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde zusammen, wo jeweils Sozialarbeiter vom OFFI tätig sind. Wenn auch den Grundschulen mangels vorhandener Fördermittel kein ständiger Sozialarbeiter zur Verfügung gestellt werden könne, wolle das OFFI sie mit Angeboten unterstützen, so Fiedler.

Wie es insgesamt mit den Schulsozialarbeiterstellen weiter geht, ist derzeit noch offen. Die Stellen werden laut Fiedler während des Jahres im Landkreis, der die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, neu verhandelt. "Ein Unsicherheitsfaktor für uns", sagte der Standortleiter. "Das wird uns dieses Jahr beschäftigen." Offen sei derzeit daher, ob es für 2018 mehr oder weniger Stellen geben werde. Zu den neuen Projekten dieses Jahr zählt "Open Stage" - Offene Bühne. Regionale Musiker und Bands haben im OFFI die Möglichkeit, auf der Bühne aufzutreten und sich einem Publikum zu präsentieren. Von Pop, Rock bis Jazz sind alle Stile erlaubt.

Frank Fiedler spricht von einer "bunten Mischung". Alle zwei Monate sei die Veranstaltung geplant, das erste Mal findet die "Open Stage" am 17. Februar statt. Eintritt müssten die Zuschauer nicht bezahlen.

Geplant sei auch, mit Veranstaltungen die Freilichtbühne in den Sommermonaten neu zu beleben. Mehrere Sommerkinovorführungen wolle das OFFI auf die Beine stellen, gab Fiedler bekannt. Auch das Kindertagsfest werde wieder auf der Freilichtbühne veranstaltet.

Weitergeführt werden unter anderem große Projekte wie die Lernwerkstatt für Schulverweigerer. "Damit möchten wir die Quote der Schulabbrecher verringern", so Fiedler. Auch die Qualifizierung von Erzieherinnen ist weiterhin Teil des Programms. Im April vergangenen Jahres sei der dritte Durchgang gestartet. "Der Fachkräftebedarf in dem Bereich besteht nach wie vor", sagte er. Neben diesen stemmt das OFFI noch viele weitere Projekte. "Manchmal ist in der Stadt nicht sichtbar, was wir alles so machen", resümierte Fiedler.