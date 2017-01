Ã–ffnungszeiten Ã¤ndern sich

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Familienkasse Berlin-Brandenburg am Standort Frankfurt, in der Heinrich-von-Stephan-Straße 2, hat ab heute neue Öffnungszeiten. Dies teilt Clarissa Matos Bernal, die Pressesprecherin der Arbeitsagentur, mit. Sprechzeiten sind ab sofort jeden Montag, Dienstag und Freitag, von 7.30 bis 11 Uhr, sowie am Donnerstag, von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Zu diesen Zeiten können jeweils Anträge auf Kindergeld oder Kinderzuschlag persönlich abgegeben werden.

Dies geht aber auch im Internet und auf dem Postweg. Die Anträge können auf der offiziellen Website der Familienkasse (www.familienkasse.de) heruntergeladen und auf Wunsch auch gleich online ausgefüllt werden. Ausgedruckt und unterschrieben werden sie dann per Post an folgende Adresse geschickt: Familienkasse Berlin-Brandenburg, 14465 Potsdam. Anfragen per E-Mail gehen an die Adresse:

Familienkasse-Berlin-Brandenburg.F12@arbeitsagentur.de. "Wichtig ist, bei jeder Anfrage - sofern vorhanden - die Kindergeldnummer mit anzugeben", sagt Clarissa Matos Bernal.

Sie empfiehlt außerdem, bei der Benutzung von Suchmaschinen darauf zu achten, dass verschiedene Portale privater Anbieter in der Vergangenheit oft falsche Informationen, falsch codierte Formulare und veraltete Adressen angeboten haben. Auf diese Informationen sollte man nicht vertrauen, sondern nur die offizielle Website besuchen.

