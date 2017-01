Linke fordert zusÃ¤tzliche Klasse

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nach jüngsten Informationen zu den Abc-Schützen 2017 hat die Linke die Verwaltung aufgefordert, eine zusätzliche Klasse zu beantragen. So müssten nicht zu viele Kinder gemeinsam lernen, wäre Platz für die Gielsdorfer. Derzeit will Strausberg mit Altlandsberg dazu keine Vereinbarung abschließen.

Dass es im vorigen Sommer mit den Erstklässlern aus Gielsdorf in der Grundschule am Wäldchen nicht gut gelaufen ist, steht auch für Strausbergs Linke fest. Strausberg und Altlandsberg hatten sich damals in Verhandlungen über eine finanzielle Beteiligung an einer Containerlösung nicht einigen können. Die "verfahrene Situation" sei dann "unsanft gelöst" worden, indem das Schulamt die kommunale Ebene schlicht übergangen habe, kommentiert Fraktionschef Ronny Kühn die damaligen Vorgänge. Nach gleichlautenden Einzelentscheidungen waren die Gielsdorfer Kinder nach Strausberg zugewiesen und eine zusätzliche Klasse bewilligt worden.

"Gut für die Schüler", ist Kühn überzeugt, denn durch die zusätzliche Klasse seien die Schülerzahlen pro Klasse geringer. Man habe mit einigen Eltern gesprochen. Nach deren Angaben seien die Eingliederungen in der Praxis recht problemlos gelaufen, die Klassen nun "angenehm klein". Alle konnten in Klassenräumen untergebracht werden, die zunächst als Voraussetzung genannten Container habe es letztlich nicht gegeben. "Hakelig ist die Essenversorgung", weiß Kühn. Die passiere in Schichten.

Nunmehr solle die Entwicklung zurückgedreht werden, folgert die Linke aus den Hinweisen der Verwaltung in den Ausschüssen. Die Fachbereichsleiterin Bürgerdienste Gudrun Wolf hatte mitgeteilt, dass es keine Vereinbarung mit Altlandsberg über die Beschulung der Gielsdorfer Kinder in Strausberg geben könne (MOZ berichtete), weil die avisierten zehn Klassen schon mit Strausberger Kindern voll seien. Im Vorfeld hatte es ein ausführliches Gespräch zwischen Stadt und Schulamt gegeben.

Die Bürgermeisterin hatte im für Bildung zuständigen Sozialausschuss eine Zahl von gut 300 Mädchen und Jungen in Strausberg genannt, die im Sommer in die Schule kommen. Die Klassenfrequenz von maximal 28 wäre damit überschritten, aber es gebe auch noch weitere Angeboten wie in der freien Schule und einer speziellen Sprachklasse sowie Rückstellungen. Auf die Frage, ob gegebenenfalls das Gleiche passieren könnte wie im Vorjahr, sagte sie, man sei in der Unterredung mit dem Schulamt offensiv aufgetreten und hoffe, dass man diesmal im Vorfeld involviert werde. Gudrun Wolf ergänzte, dass in Ausgleichskonferenzen im Mai/Juni nach Kapazität über Anträge aus Gielsdorf entschieden werde. Plätze könnten dann gegebenenfalls auch in der Vorstadt oder anderswo sein.

Sozialausschusschef Gregor Weiß (Linke) sagte, er habe das Thema in der jüngsten Runde nicht weiter aufgegriffen, weil es ohne Faktenbasis nur "Geplänkel" geworden wäre. Der Ausschuss lasse sich nun aktuelle Zahlen über Kita-Kinder und Wechsler von Grund- in weiterführende Schulen zuarbeiten sowie eine Prognose für 2022, um die weitere Entwicklung abschätzen und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten zu können. "Das betrifft nicht nur die Grundschule am Wäldchen, sondern alle Stadtteile, damit wir nicht irgendwann wieder kurzfristig überrascht werden", sagte er. Überdies gebe es Aktivitäten "hinter den Kulissen".

Für die Linksfraktion seien größere Klassen kein Schritt in die richtige Richtung. Deshalb fordere man insgesamt elf neue, für die Grundschule am Wäldchen wie im Vorjahr vier. "Als größte Kommune können wir das leisten", ist Kühn überzeugt. Und man wolle sichergehen, dass die Nichtannahme der Gielsdorfer keine Retourkutsche für die Entscheidung 2016 ist sowie persönliche Animositäten zwischen den Verwaltungsspitzen und alte Geschichten eine Rolle spielen.