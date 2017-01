StraÃŸe zur Siedlung ab Montag frei

artikel-ansicht/dg/0/

"Nachdem die Bauarbeiten zügig durchgeführt werden konnten, stehen in der kommenden Woche noch zwei Warnbaken an den Seiten, um Nacharbeiten am Bankett zu erledigen", berichtet Rebecca Labus vom Amt Brieskow-Finkenheerd. Und Amtsdirektor Danny Busse ergänzt: "Die Straße wurde mit Pflastersteinen verdichtet, damit sie wieder befahrbar ist. Ob und in welchem Umfang sie dann später saniert wird, muss in Abstimmung mit den Haushaltsplanungen der Gemeinde geklärt werden."

Gleichzeitig lobt er die bauausführende Firma Jörg Deska: "Die Arbeiten gingen trotz mistigem Wetter wirklich super fix." Für Busse sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis in der Ziltendorfer Niederung eine Straße durch Biber in Mitleidenschaft gezogen wird. "Wie auch im Oderbruch gibt es hier viele Wassergräben und die Tiere fühlen sich in dieser Landschaft sehr heimisch", sagt er.