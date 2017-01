Wanderer gegen Windkraft im Liepnitzwald

artikel-ansicht/dg/0/

Die Initiative vertritt auf dieser Wanderung am Sonntag die Forderung, den beschlossenen Regionalplan durch eine Normenkontrollklage der Gemeinde Wandlitz und der Stadt Bernau doch noch zu ändern. Die Klage gilt als "letzter Rettungsanker" gegen den beschlossenen Regionalplan.

Treffpunkt zu der Wanderung ist um 11 Uhr am Jägerheim in Ützdorf. Von dort geht es über den neuen Radweg in das nunmehr beschlossene Windeignungsgebiet im Liepnitzwald auf der Ostseite der Autobahn und zurück zum Ausgangsort. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden.

Vor fünf Jahren ging es noch darum, dass eine Fläche von 577 Hektar im Liepnitzwald für den Bau von Windrädern ausgewiesen werden soll. In der Zwischenzeit wurde die Fläche - auch durch die Arbeit der Bürgerinitiative "Hände weg vom Liepnitzwald" - auf 263 Hektar reduziert. Damit hat sich die Fläche zwar mehr als halbiert und auch in unmittelbarer Nähe zum Liepnitzsee werden keine Windräder aufgestellt. Doch direkt hinter der Autobahnbrücke, dort wo der Liepnitzwald genauso reich an Buchen ist, könnten bereits aussichtsreiche Bauanträge gestellt werden, beklagt die Bürgerinitiative, so deren Sprecher Hans-Jürgen Klemm. Auch wenn Wandlitzer Bürger dort vielleicht nicht so oft unterwegs sind wie direkt am Liepnitzsee, ist der Wald in dem nun ausgewiesenen Windeignungsgebiet "ebenfalls eine wahre Wohlfahrt für Augen und Seele." Allerdings schließt sich an diese Aussage ein "Noch" an: Wer sich dort noch einmal umsehen will, bevor die Bäume gefällt werden, wird somit zur Teilnahme am der Neujahrswanderung aufgerufen. Die Gruppe wird vom zuständigen Revierförster durch das Gebiet geführt und erfährt viel Wissenswertes über diesen Wald und seine Beschaffenheit.