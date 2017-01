60 JÃ¤ger jagen durch den Stadtforst

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Zum Abschluss der Jagdsaison im Fürstenwalder Stadtforst gibt es heute und am Sonnabend die sogenannten Bürgermeisterjagden. Heute sind die Jäger und Treiber im Revier Kleine Tränke unterwegs, "am Vormittag zwischen Fürstenwalde und Braunsdorf, am Nachmittag auf der anderen Seite", sagt Stadtforst-Direktor Thomas Weber. Insgesamt ist das zu bejagende Gebiet 800 Hektar groß. Sonnabend schießen Jäger im Revier Buchte auf Rot-, Schwarz- und Rehwild. Dort erstreckt sich das Treiben auf 2500 Hektar zwischen Mönchwinkel, Kirchhofen und Spreenhagen.