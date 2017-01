17 BrandeinsÃ¤tze fÃ¼r die Amtsfeuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Pinnow (MOZ) Auch 2016 waren die Amtsfeuerwehr und die Ortswehren im Amt Oder-Welse wieder gefordert. Zum Glück gab es bis auf den Brand einer Strohlagerhalle in Passow keine großen Katastrophen wie im Jahr zuvor.

Die meisten Einsätze, jeweils acht, gab es in den Monaten März, Mai und Juni, nachdem die Feuerwehr im Februar mit drei Einsätzen einen eher ruhigen Monat hatte. Auch der Erntemonat Juli bereitete den Rettern in diesem Jahr mit fünf Einsätzen keine besonderen Probleme.

Fast genau vor einem Jahr, am 17. Januar, wurden die Feuerwehrleute zum größten Brand des Jahres nach Passow gerufen. Auf dem Gelände der AHV Passow stand am Nachmittag eine große Halle mit Stroh in Flammen, die die Feuerwehrleute nur noch kontrolliert abbrennen lassen konnten.

Insgesamt rückten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr 78 Mal aus. Davon hatte es 17-mal gebrannt. 53-mal musste Hilfe geleistet werden. 135 Einsatzstunden kamen zusammen. Neunmal mussten Menschen in Not gerettet werden. Von den 20 Verkehrsunfällen, zu denen die Feuerwehrleute gerufen wurden, waren zwölf mit verletzten Personen. 16-mal musste Öl von der Straße beseitigt werden.

Zudem gab es sieben Alarmierungen wegen Sturm- und Wasserschäden. Die gravierendsten traten am 2. und 26. Juni im Bereich Passow auf. Reißende Wassermassen verursachten Schäden am Passower Bahnhofsplatz und an hier befindlichen Gebäuden.

Am 14. Juli kam es zu einem Brand an einer Produktionsanlage bei der Nammo Buck GmbH. In Schönow brannte nach einem Blitzeinschlag am 28. August ein Wohnhaus.

Im Oktober fand der Amtsfeuerwehrtag in Schönow statt, hervorragend organisiert von den Mitgliedern der Ortswehren Schönow und Jamikow.

Ein für die Feuerwehren im Amt Oder-Welse wichtiger Schritt war im Juni 2016 die Gründung eines neuen Vereins namens Brandhaus Pinnow. Ihm gehören durchweg Feuerwehrleute aus dem Amt Oder-Welse und aus Angermünde an. Weiterer Mitglieder aus anderen Regionen haben Interesse für einen Beitritt bekundet. Der Verein wird sich um den Bau des geplanten Brandhauses in Pinnow kümmern und es betreiben. Das Haus wird der Ausbildung nicht nur für die eigenen Aktiven, sondern auch anderer Wehren unter anderem aus Polen und dem Barnim dienen. Zudem werden hier Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten für deutsche und polnische Brandschützer geschaffen. Für die Errichtung des Brandhauses sind Fördermittel im Rahmen des grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes beantragt. Über den Antrag wird im Januar entschieden. Bei Zustimmung wird noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen.