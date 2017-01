StadtbroschÃ¼re jetzt neu mit Kinderseite

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) Die Stadt Friedland hat eine neue Informationsbroschüre vorgestellt. Das handliche Büchlein im DIN A5-Querformat ersetzt eine Vorgänger-Broschüre aus dem Jahr 2012. 2000 Exemplare hat die Stadt von dem neuen Druckwerk in Auftrag gegeben. Die Broschüre ist im Rathaus Friedland, in der Touristinfo Beeskow und ab Februar auch in der Burg Friedland kostenlos erhältlich.