Schwedts kleine Eastside-Galery

Schwedt (MOZ) Was der gelernte Ossi noch als antifaschistischen Schutzwall respektive Berliner Mauer kannte, heißt heute Eastside-Galerie. Auf der Mauer zu sehen sind Graffitis, also Wand-Malereien, die namhafte und namenlose Künstler aus Freude über den Fall der Mauer hinterließen. Die Kunstwerke sind ein richtiger Touristenmagnet und mittlerweile sogar restauriert und unter Schutz gestellt worden. So ähnlich, natürlich eine Nummer kleiner, könnte sich Lothar Kunz auch die Schwedter Graffiti-Mauer vorstellen. Sie ist bisher wenig bekannt, viele wissen nicht einmal, wo sich die Gustav-Rotkopf-Straße befindet, an der die Mauer steht. "Ich bin zwar generell gegen Graffitischmierereien, aber Schwedt hat es verstanden, das Ganze zu kanalisieren. Es gibt schöne Wandbilder auf Wärme- und Trafohäusern der Stadtwerke und an der Mauer des Bahngeländes, die vor vielen Jahren einmal von Schülern des Gauß-Gymnasiums gestaltet wurde. Die Darstellungen sind recht fantasievoll. Es gibt Städte, da werden Touristen zu solchen Bildern geführt. Das könnte in Schwedt besser vermarktet werden", meint Lothar Kunz. Der 68-jährige Rentner war kürzlich mit dem Fahrrad an der Mauer entlang gefahren, da kam ihm die Idee für seinen Vorschlag zum Bürgerbudget.