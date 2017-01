Stromausfall in Bernau

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) In Bernaus Innenstadt kam es am Mittwochabend zu einem Stromausfall. Um 19.36 Uhr fielen fünf Trafostationen aus. Um 21.25 Uhr war die komplette Stromversorgung mittels Schaltmaßnahmen im Netz wieder hergestellt, teilten die Stadtwerke am Donnerstag mit. Vom Stromausfall waren etwa 1800 Kunden betroffen. Grund war ein Schaden an einem Kabel in der Brauerstraße. Die Reparatur des beschädigten Kabels erfolgte am Donnerstag.