Studentenliebe begann in Washington

Anne-Marie Detjen und Matt Barlow-Detjen teilen nicht nur ihr Leben miteinander, sondern auch den Job. Seit fast zehn Jahren sind die beiden ein Paar, seit fast sieben Jahren verheiratet. So lange sind sie auch schon für die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde in Eberswalde da. Jobsharing im Pfarrhaus - "wir teilen uns die Stelle hier 50:50", sagt Anne-Marie Detjen.

Unter Nichtchristen ist ihr auf dem Hinterhof gelegenes Gotteshaus in der Ammonstraße 1 wenig bekannt. Dabei hat die freie Gemeinde, in der die rund hundert Mitglieder ihren Glauben unabhängig von der Landeskirche praktizieren, eine mehr als 110-jährige Geschichte. Schon 1903, berichtet Pastorin Detjen, hatten sich mehrere Eberswalder Familien in einer freikirchlichen Gemeinschaft zusammengeschlossen. "Sie brauchten relativ schnell ein Gebäude." 1905 wurde aus der Scheune auf dem Hinterhof eine Kirche.

Am Vorderhaus erinnert daran der Schriftzug "Immanuelkirche" - heute nur noch der Beiname. Unter den Nationalsozialisten waren nach 1933 freie Gemeinden verboten. So suchte der damalige Pastor Anschluss und fand sie im Vorgänger der Evangelisch-methodistischen Kirche, die in der heutigen Form seit 1968 besteht. Anders als in der katholischen und evangelischen Kirche werden die Methodisten nicht automatisch mit der Kindstaufe Mitglied. Es gehört ein bewusstes Bekenntnis dazu.

Historisch kommen die Methodisten aus England, wo die Bewegung im 18. Jahrhundert aufkam. Heute haben sie besonders viele Mitglieder in den USA und in Afrika. Ein wenig spiegeln sich die internationalen Strukturen auch in Eberswalde wider. So wechselten schon Mitglieder der kenianischen Methodisten zur Gemeinde. Gelegentlich schließen sich Austauschprofessoren und ausländische Studenten für ihre Zeit in Eberswalde der Gemeinde an. Zu dem binationalen Pastorenpaar passt das natürlich gut. Kennengelernt haben sich die Theologen in Washington D.C., wo Anne-Marie Detjen ein Austauschsemester verbrachte. "Da hatte ich diesen netten Nachbarn im Studentenwohnheim", erzählt die Hamburgerin. Ihn traf sie auch in einem Kurs wieder. "Wir haben uns ineinander verguckt." In den folgenden drei Jahren, in denen sie wieder in Reutlingen studierte, steckten beide all ihr Geld in transatlantische Flüge, sahen sich viermal im Jahr. Keine leichte Zeit. "Skype sei Dank haben wir uns nicht verloren", sagt Matt Barlow-Detjen, der im US-Bundesstaat Utah inmitten hoher Berge aufgewachsen ist.

Kurz nachdem die Fernbeziehung mit der Hochzeit in Amerika endete, kam das Theologenpaar nach Eberswalde. Die methodistische Kirche sah hier die Pastorenstelle für Anne-Marie Detjen vor. "Ich wollte auch in meiner Kirche arbeiten, wir haben wenig junge Leute, die Pfarrer werden wollen", erklärt sie.

Wo Eberswalde liegt? Damals mussten beide nachschlagen. "Wir haben uns aber sofort wohlgefühlt." Zunächst füllte die Pastorin die Stelle allein aus. Seit 2014 ist Matt Barlow-Detjen, der auch eine englischsprachige Gemeinde in Cottbus betreut, Mitarbeiter. So konnte seine Frau noch eine halbe Stelle übernehmen, in der sie Gemeinden bei der Nachwuchsgewinnung berät.

Detjens selbst betreuen eine durchschnittlich zwar ältere, aber lebendige Gemeinde. Zu den Sonntagsgottesdiensten kommen etwa 50 Mitglieder. Viele Ehrenamtliche kommen unter der Woche vorbei, halten das Haus in Schuss, unterstützen die Flüchtlingsarbeit in der Stadt, bereiten die Kindergottesdienste vor. "Man kennt sich, hört voneinander, kümmert sich."

Für eine Verjüngung der Gemeinde ist auch gesorgt. "Drei Babys werden in der nächsten Zeit erwartet", sagt Anne-Marie Detjen. Eines ist ihr eigenes und soll im März zur Welt kommen.

Wenn am Sonntag die ökumenische Gebetswoche endet, die alle Kirchengemeinden Eberswaldes gemeinsam begehen, wird es in der Kirche in der Ammonstraße 1 richtig voll. Um 10 Uhr beginnt dort der gemeinsame Abschlussgottesdienst.