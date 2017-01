35 000 Tonnen Abfall kalkuliert

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der kreisliche Entsorgungsbetrieb (EMO) rechnet mit 35 000 Abfall sowie 39 000 Tonnen Sperrmüll, die in diesem Jahr im Landkreis eingesammelt und über die Abfallumschlagstation Rüdersdorf entsorgt werden. Die Mengen bilden Grundlage des Wirtschaftsplanes des kreiseigenen Unternehmens. Der Kreistag hatte den Plan auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet. Der Erfolgsplan geht von Gesamterlösen in Höhe von 10,3 Millionen Euro aus. Sie setzen sich aus den Abfallgebühren, den Einnahmen aus der Direktanlieferung an der Abfallumschlagstation, Verwertungserlösen sowie Erlösen aus sogenannten Nebenentgelten des Dualen Systems Deutschland (DSD) zusammen.