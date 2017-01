Nichts als Aberglaube

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Es ist alles halb so wild - denn Freitag, der 13., hat zwar einen schlechten Ruf, doch unseren Alltag beeinflusst er kaum. Auch wenn die Angst vor dem heutigen Freitag gern auf die Kreuzigung zurückgeführt wird, ist er auch aus christlicher Sicht ein Tag wie jeder andere.

Die Quersumme der "Unglückszahl" 13 erhält man, indem man 1 und 3 addiert. Und diese Zahl 4 soll zum Beispiel für die vier Buchstaben der Kreuzesinschrift Christi stehen, "INRI". Das sind die Initialen des lateinischen Satzes "Jesus von Nazareth, König der Juden". Das hat Peter Dudyka, Diakon der katholischen Sankt-Konrad-Kirchengemeinde in Wandlitz, in einem Buch nachgeschlagen. Denn warum Freitag, der 13., ein Unglückstag sein soll, kann er sich eigentlich nicht erklären.

"Jesus ist an einem Freitag gestorben. Für viele hat das vielleicht mit Tod und Unglück zu tun", sagt er. "Die Kreuzigung ist für uns aber nicht der Niedergang, vor dem man Angst haben muss, sondern eine Erlösung", stellt er klar. So würden weder die Zahl 13 noch der Freitag etwas Negatives für ihn bedeuten. Er glaubt, dass viele einfach durch Dinge außerhalb der Norm und des Geregelten verunsichert seien. Und an die Zahl 12 sei man eben gewöhnt: etwa durch die zwölf Monate eines Jahres, die zwölf Stämme Israels oder die zwölf Apostel.

Auch Utz Berlin, evangelischer Pfarrer in Grüntal, liest erst einmal im Internet nach. Die Information, dass die 13 im deutschen Volksmund lange Zeit als "Dutzend des Teufels" galt, liest er lachend vor. "Ich denke, das ist so, weil sie eine besondere Zahl, eine Primzahl ist", überlegt er. Dass der Wochentag Freitag dabei als Unglückstag gilt, führt er auf die Kreuzigung zurück. "Die Verbindung ist allemal da."

Christoph Brust, Pfarrer in Biesenthal, sagt überzeugt: "Ich bin nicht abergläubisch" und überlegt, warum die 13 für andere Menschen eine solch angsteinflößende Zahl sein kann. "Die 12 ist eine sehr vollkommene Zahl", erklärt er. Die 3 sei eine göttliche Zahl, die 4 stehe für das Irdische. Addiere man beide, so erhalte man die 7 - ebenfalls eine relevante Zahl im Christentum - multipliziere man sie, komme die 12 dabei heraus. Sie sei also etwas Besonderes und die Zahl 13 komme genau nach diesem Besonderen, sagt Christoph Brust.

"Der Glaube gibt die Festigkeit, den Aberglauben auszulachen", beschreibt Wolf Fröhling, Pfarrer in Zepernick, die Situation. Für ihn sei heute ein Tag wie jeder andere. "Statistisch gesehen passieren sogar weniger Sachen", sagt er. Mit der Zahl 13 verbindet er sogar etwas Positives: "An einem 13. Dezember bin ich mit meiner Frau zusammengekommen." Die 13 spiele also eine ganz besondere Rolle für ihn, weshalb Wolf Fröhling auch in Besitz eines Hertha-Trikots mit dieser - für ihn - Glücksnummer ist.

In der Gemeindeverwaltung Ahrensfelde wird der heutige Tag entspannt angegangen. Niemand habe besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, informiert Steffie Domes. Die Zimmernummern seien alle dreistellig, die Nummer 13 gäbe es also nicht. Doch sie stößt auf ein Büro mit der Nummer 213a. Und hinter Zimmernummer 213b verbirgt sich der Justiziar . In dessen Telefonnummer steckt ebenfalls die 13. "Für ihn muss heute ein Glückstag sein", sagt Steffie Domes.

Auch in der Stadtverwaltung Bernau scheint man nicht abergläubisch zu sein. Es gibt mehrere Gebäude, die auch eine Zimmernummer 13 haben. Das Stadtgärtnerhaus und der Bauhof Rehberge sind nur zwei Beispiele dafür, wie André Ullmann von der Pressestelle der Stadtverwaltung erzählt.

Im Waldhotel Wandlitz gibt es keine Zimmernummer 13, denn die Zimmer fangen mit der Nummer 100 an. So gab es auch noch nie einen Gast, der deshalb das Zimmer wechseln wollte. Es sei wohl auch zu weit hergeholt, beispielsweise bei der Zimmernummer 113 an Unglück zu denken, heißt es aus dem Hotel.

Das selbe Zählsystem herrscht auch im Comfort Hotel Bernau, so gibt es dort lediglich die Zimmernummern 113, 213 und 313. "Wir sind schon ein paar Jahre hier und es gab nicht eine einzige Bemerkung von den Gästen", erzählt Betriebsleiter Albert Brandl. Dieser Aberglaube komme seiner Meinung nach aus den USA. Die wenigen amerikanischen Gäste hätten aber auch noch nie etwas gesagt

In der Bernauer Geschäftstelle der Sparkasse Barnim sind die Zimmer nicht nummeriert, es gibt also keine Zimmernummer 13. Einer Mitarbeiterin ist auch noch nie aufgefallen, dass Kunden nicht kommen oder keine Überweisungen tätigen würden. "Vielleicht war das früher mehr verbreitet", sagt sie.