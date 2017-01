Charity-Ball kommt Hospizarbeit zugute

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Für den schon zehnten Sterntaler Charity-Ball gibt es noch Restkarten. Die Festveranstaltung zugunsten der stationären und ambulanten Hospizarbeit in Barnim und Uckermark wird für den 21. Januar vorbereitet. Zu 19 Uhr verwandelt sich der große Saal im Haus Schwärzetal dann wieder in eine Wohlfühlzone, in der es den Ballgästen an nichts fehlt. Dafür sorgen unter anderem die Live-Musik, die von der Bigband "Kreuz und quer" des Bundespolizeiorchesters Berlin gespielt wird, das Wildbuffet vom zwischen Eichhorst und Joachimsthal liegenden Ringhotel Schorfheide und die Amerikanische Versteigerung, bei der in Zehn-Euro-Schritten Angebote für ein Paul-Wunderlich-Werk abgegeben werden können. Das Gemälde ist dem veranstaltenden Förderverein für das Hospiz am Drachenkopf vom Freundeskreis der Paul-Wunderlich-Stiftung zur Verfügung gestellt worden.