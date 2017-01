Im Schlepptau von Stettin

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Angerm√ľnde (MOZ) Eine neue Biodiesel-Anlage nimmt vermutlich in diesem Jahr in Schwedt ihren Betrieb auf. Hinter der Investition auf dem Hafengelände steckt ein polnischer Unternehmer. Die Uckermark wird immer interessanter für Ansiedlungen, schätzt das Investor-Center ein.

Das Grundstück ist gekauft, die Genehmigungen sind beantragt. 20 neue Jobs stehen in Aussicht. Silvio Moritz fühlt sich bestätigt. Der Chef des Investor-Centers predigt seit Jahren für eine Verstärkung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Jetzt tragen die zähen und auch immer wieder erfolglosen Verhandlungen mit potenziellen Investoren von jenseits der Oder allmählich Früchte.

Das Investor-Center konnte das Biodiesel-Projekt unterstützen. Andere Anfragen kamen dagegen nicht zustande. So hatte ein Glasverarbeiter aus Polen vor, hier in Deutschland eine Veredlungslinie aufzubauen. Noch in Verhandlungen steckt das Investor-Center mit einem Projektentwickler, der gleich vier Vorhaben in der Ernährungswirtschaft und im produzierenden Gewerbe in der Uckermark umsetzen will. Ziel ist in jedem Falle die Nutzung beider Märkte entlang der Oder. Dafür hat die Uckermark eine geradezu prädestinierte Lage.

"Viele Unternehmer wollen ihr Geld nicht nur in Polen anlegen, sondern suchen eine Erweiterung auf dem deutschen Markt", berichtet Silvio Moritz. "Für mich ist das eine Super-Bestätigung unserer jahrelangen Bemühungen."

An der Wand über seinem Schreibtisch hat er eine Karte anfertigen lassen, die die Uckermark nicht als Randregion Deutschlands darstellt, sondern als Mittelpunkt zwischen Berlin und Stettin. Das Center als Wirtschaftsfördergesellschaft des Kreises und der Uckermark-Städte hat seine Strategie nun geändert und sucht seine Marketingpartner in Stettin. "Wenn wir gemeinsam mit dem Land Brandenburg auf einer Messe auftreten, gehen wir völlig unter", erklärt Silvio Moritz den Wandel. Ganz anders dagegen im Schlepptau der Wirtschaftsmetropole Stettin. Das Interesse an der Großstadt schwappt aufs Umland über. Allein durch den ersten gemeinsamen Auftritt auf der Expo Real in München gab es mehr erfolgversprechende Kontakte. "Wenn wir auch nur eine Sache davon umsetzen könnten, wäre es schon ein Super-Ergebnis." Über Details hat man Stillschweigen vereinbart.

Für das neue Niveau grenzübergreifender Wirtschaftszusammenarbeit steht die Firma Boryszew in Prenzlau. Der polnische Autoteilezulieferer baut gerade ein nagelneues Werk. Der Standort gilt in Wirtschaftskreisen als Indikator für mögliche Folgeprojekte und Ansiedlungen aus dem polnischen Raum.

Plötzlich im Fokus von internationalen Firmen steht die Uckermark auch durch die Großinvestitionen von Zalando und Amazon auf polnischer Seite. Das Investor-Center hofft nun auf den Mitnahme-Effekt, weil sich Ansiedlungswillige die Landkarte genauer anschauen. "Wir hätten auf deutscher Seite gar nicht diese Flächen zur Verfügung stellen können", so Silvio Moritz. "Und da sind wir wieder beim Landesentwicklungsplan. Der sieht solche grenzübergreifenden Entwicklungen gar nicht vor."

Sogar ein Unternehmer aus der Ukraine wollte in der Uckermark investieren. Doch aus der geplanten Verarbeitung von Ziegenkäse wurde dann doch nichts.