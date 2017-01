Senioren lernen den Umgang mit dem Smartphone

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir konnten bisher 30 Menschen vermitteln", sagte der Mitarbeiter der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Soziales. Dies sei im Bundesdurchschnitt eine "sehr gute Zahl". Insgesamt, so Reimann, habe es rund 40 Beratungen zu einem möglichen Einsatz gegeben.

Freiwillige konnten unter anderem als Vorleser für Kindertagesstätten und Schulen gewonnen werden. Aber auch die Tagespflege der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal habe sich über zusätzliche Hilfe bei der Betreuung von Menschen gefreut. Weitere Ehrenamtler unterstützten den Kulturverein von Canitz in Blumberg.

"Besonders erfreulich ist, dass wir auch schon eigene Projekte auf den Weg bringen konnten", sagte der Koordinator. So schulen Helmut Englert und Hans Kempe, zwei Senioren, in der Arbeitsgemeinschaft "Smartphone" 15 Handybesitzer im Umgang mit den hochmodernen Mobiltelefonen. In zwei Gruppen, die sich immer montags treffen, werde theoretisches und praktisches Grundwissen verständlich vermittelt. "In einem weiteren Projekt engagiert sich ein Lindenberger Bürger für Menschen, die Probleme bei der Antragstellung zur Grundsicherung haben", erklärte Reimann vor den Ausschussmitgliedern. Ein Ahrensfelder habe zudem jahrelang in der Finanz- und Versicherungsbranche gearbeitet und gebe nun sein Wissen an der Barnimer Volkshochschule weiter. Außerdem berate er die Leitung der Docemus-Privatschule in Blumberg, so der Ehrenamtskoordinator. Weitere Projekte sind schon im Blick. Für den geplanten "offenen Bücherschrank" gibt es bereits Freiwillige zur Betreuung.

Allerdings musste Reimann einräumen, dass es bisher nicht gelungen sei, einen ehrenamtlichen Mitarbeiter für die Agentur zu gewinnen. Derzeit bereite man aber die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft vor. Die Zusammenarbeit mit den Agenturen in Wandlitz, Bernau und Eberswalde sei gut. Es gebe ein "enges Miteinander", so Reimann. Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Peter Stock sagte der Koordinator, dass die Freiwilligen vorrangig in der Altersgruppe "60 plus" zu finden sind.

Die Agentur Ehrenamt hatte nach einem längeren Diskussionsprozess im Februar 2016 ihre Arbeit in Ahrensfelde aufgenommen. "Ideengeber" waren Kathrin Tietz (Bürgerverein Eiche) sowie Beate Hübner (CDU). Die Finanzierung erfolgt durch die Gemeinde, jährlich stehen 30 000 Euro bereit.