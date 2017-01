Herrscher mit gutmÃ¼tiger Begleiterin

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Tjark - ein friesischer Name. Noch nie gehört? Nun, dem Wortursprung nach bedeutet er soviel wie "Herrscher des Volkes". Wer einmal einen Tjark kennenlernen möchte, könnte in den Eberswalder Zoo gehen. Dort macht er dann auch Bekanntschaft mit Timea, die sich mit Tjark eine Anlage teilt. Auch nicht viel gebräuchlicher, dieser Vorname. Ungarisch, mit Wurzeln in der griechischen Mythologie. Er legt ein "gutes Gemüt" nahe.