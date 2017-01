ZIMK schafft die Wende

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Die Zehdenick Innovative Metall- und Kunststofftechnik (ZIMK) GmbH, mit 262 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Havelstadt, ist im Jahr 2015 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Wie aus dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, blieben unterm Strich gut 300 000 Euro hängen, ein Anstieg um mehr als eine halbe Million Euro gegenüber 2014.

Mit PrĂ€zisionsteilen zum Erfolg: Im Jahr 2015 schaffte die ZIMK die Ertragswende. Bei steigenden UmsĂ€tzen blieb am Ende unterm Strich mehr ĂŒbrig. Im Jahr davor machte das Unternehmen noch Verlust.

Ganz zufrieden ist die Geschäftsführung mit dem Ergebnis allerdings nicht, seien doch die Erwartungen beim Überschuss nicht ganz erfüllt worden. Hingegen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlicher als erwarten. Er betrug 35,5 Millionen Euro, was einem Plus von sechs Prozent entsprach. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens ist mit 13,6 Prozent immer noch relativ gering, auch wenn sie sich geringfügig verbesserte. Die Finanzierung der Gesellschaft sei jederzeit über die Einbindung in die Diehl-Gruppe jederzeit gesichert.

"Alles in allem war das Geschäftsjahr von einer verbesserten Auslastung geprägt", heißt es in dem Geschäftsbericht. Allerdings sank die Zahl der Mitarbeiter in Zehdenick leicht um zehn Beschäftigte, während der Anteil der Leiharbeiter zunahm. Die Zahl der Auszubildenden blieb mit neun gleich.

Ein großes Thema für das Unternehmen bleibt die Elektromobilität. Eine Entwicklungsabteilung arbeitet im Auftrag von namhaften Automobilherstellern daran, der wiederentdeckten Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. Alle größeren Hersteller wollen in den nächsten Jahren Elektroautos auf den Markt bringen. Davon will die ZIMK profitieren. Im Zusammenhang mit dem weiteren Aufbau des Bereiches "Elektromobilität" stünden wesentliche Investitionen in den kommenden Jahren aber noch an. Die Mittelfristplanung sehe vor, dass die notwendige Finanzierung der Gesellschaft weiterhin durch konzerninterne Darlehen sichergestellt werde.

Bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder konzentriere sich die ZIMK auf den Bereich der Elektromobilität. Entwicklungsprojekte sollen mittelfristig in die serienreife Produktion überführt werden. "Die Umsetzung der automatisierten Fertigung für das erste Projekt ist größtenteils 2015 erfolgt. Mit der erfolgreichen Umsetzung ist im zweiten Quartal 2016 zu rechnen", heißt es in dem Bericht. Bereits im Jahr 2015 sei es zudem gelungen, weitere Entwicklungaufträge zu gewinnen. Der erfolgreiche Abschluss der Entwicklungsprojekte sei eine wesentliche Chance für die wirtschaftliche Entwicklung der ZIMK. Durch die Fokussierung auf Wachstumsmärkte bestünden gute Perspektiven für die ZIMK in Verbindung mit diversen Serienanläufen im Bereich Elektromobilität. Dennoch versucht das Unternehmen unabhängiger zu werden von Großkunden und einzelnen Märkten. Auch hier seien im Jahr 2015 Fortschritte erzielt worden.