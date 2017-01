Alles da fÃ¼r eine Stadt mit Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Natur, Landschaft, Geschichte, Kultur, engagierte Menschen mit guten Ideen, Unternehmer mit Herzblut und Verantwortung ... "In Angermünde sind alle Zutaten vorhanden. Jetzt muss nur noch einer die Suppe kochen", sagt Frederik Bewer und setzt nach: "Wir dürfen nicht warten, dass Angermünde entdeckt wird, wir müssen selber auf uns aufmerksam machen." Und das will der Angermünder Bürgermeister, der erst seit einem halben Jahr im Amt ist, gleich in mehrerer Hinsicht. Als Gastgeber des Wirtschaftsempfangs im Angermünder Rathaus verzichtete er auf den obligatorischen Jahresrückblick 2016 mit Bilanz von Erfolgen und Ereignissen, sondern richtete in seiner kurzen Rede den Blick über den Tellerrand hinaus auf das Bundestagswahljahr 2017. Mit nachdenklichen, eindringlichen Worten appellierte der parteilose Bürgermeister an die Verantwortung der etablierten Parteien, die Menschen ernst zu nehmen und abzuholen, bevor es die AfD tut. "Eine Wahl gewinnt man nicht, indem man anderen Populismus vorwirft und sie schlecht macht, sondern indem man selber gut ist", betonte Bewer mit Seitenblick auf die vergangene Bürgermeisterwahl in Angermünde und erntete viel Zustimmung. "Wenn ich nach acht Jahren zwar sagen kann, ich habe die Stadt gut verwaltet aber nichts entwickelt, dann habe ich meine Amtszeit vertan", so Bewer.

Sozusagen als "Weltpremiere" wurde den Gästen ein neuer Imagefilm über Angermünde vorgestellt, der die Potenziale der Stadt in wunderschönen, berührenden, originell zusammengefügten kurzen Bild- und Textsequenzen hervorhebt. Fünf Minuten, die Zuschauer zu Angermünde-Fans machen. Den Film möchte Frederik Bewer gern auch zum Uckermark-Tag auf der Grünen Woche zeigen und sucht mit dem Tourismusverein weitere Gelegenheiten, ihn öffentlich zu machen. Zeigen was man hat und wer man ist, das will Angermündes Bürgermeister auch, wenn es um die Zukunft der Stadt in der umstrittenen Landesentwicklungsplanung geht, die Angermünde und die ganze Region abzuhängen droht. "Wir können nicht mehr warten, bis der Zug irgendwann im Angermünder Bahnhof nur noch durchrollt." Da weiß sich Bewer mit seinen Amtskollegen in der Uckermark einig, die gemeinsam unterstützen, Angermünde zum Mittelzentrum aufzuwerten. Der Wirtschaftsempfang ist eine willkommene Gelegenheit, ohne Zeitdruck und in entspannter Atmosphäre bei wundervoller musikalischer Begleitung des Vokalensembles "sequere vocem" miteinander ins Gespräch zu kommen und Meinungen und Erfahrungen auszutauschen. Das nutzten nicht nur Politiker und Verwaltungsmitarbeiter, sondern vor allem die zahlreichen Unternehmer und Gewerbetreibenden aus Angermünde und Umgebung, die den Wirtschaftsempfang als ihre Bühne verstehen, um sich zu präsentieren, Verbundenheit zu zeigen und sich auszutauschen über neue Ideen und Projekte.

Bernd Heidenreich, Chef der Firma "Leben im Heidenreich" und Erfinder der patentierten mitwachsenden Häuser, erzählt ganz nebenbei von einem Patent für einen Amphibien-Wohnwagen, der Urlaub am und im Wasser ermöglicht. Entwickelt und gebaut in Angermünde. Stefan Eschert, der nach dem Studium wieder in seine Heimat zurückkehrte, entwickelt einfache Angermünde-Service-Apps, die beispielsweise anzeigen, wo es welchen Mittagstisch gibt. Die befindet sich gerade in der Testphase. "Ich finde es schön, hier so viele Bekannte und Partner zu treffen, weil man sonst im Alltag immer viel zu wenig Zeit hat", sagt Rico Klimmek, der die Mosterei vom Großvater als Jungunternehmer nun weiterführt. Angermünde hat für ihn Zukunft.