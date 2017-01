Industriekultur trifft Abenteuerlust

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Viel Industriekultur, gepaart mit Bungee-Jumping, Abenteuer also, dazu ein Wasserspielplatz, das Ganze abgerundet durch Campingmöglichkeiten. So könnte der Familiengarten der Zukunft aussehen. Das Ergebnis des jüngsten Bürgerforums war ein Best-of dreier Varianten.

Vorbereitungen: Die Stadthalle im Familiengarten ist am Sonnabend Gastgeber f├╝r den Neujahrsempfang. Henri Schwarz pr├Ąpariert den Schauplatz schon mal. Die fr├╝here Hufeisenfabrik soll als Veranstaltungshaus in der jetzigen Form erhalten bleiben.

Erst hieß es "Wünsch dir was". Und jetzt "Eins aus drei". Beim zweiten Bürgerforum zur Zukunft des Familiengartens wurde diese Woche die Vorzugsvariante, der Favorit der Eberswalder gesucht. Die Planer waren mit drei Offerten ins Rennen gegangen. Nun müssen sie gewissermaßen eine vierte erarbeiten, eine Kombination der eigenen Vorschläge. Eine Variante, die das Beste aus drei Entwürfen vereint.

Doch bevor das Institut für Neue Industriekultur INIK GmbH und isoplan - Marktforschung, die beiden beauftragten Büros, ihre Ideen präsentierten, machte Bürgermeister Friedhelm Boginski die Bedeutung der Planungen deutlich. 2017 sei für Eberswalde ein wichtiges Jahr. Es stehen die Entscheidungen zum Finowkanal und eben zum Familiengarten an. Wasserstraße und Park seien nicht nur Nachbarn, die Entscheidungen bedingen auch einander, stünden im Zusammenhang, so das Stadtoberhaupt. Gleichzeitig versicherte Boginski erneut, dass niemand am Familiengarten an sich rüttele. Neben dem Zoo und dem baff sei der Park, 2002 zur Landesgartenschau eröffnet, der Besuchermagnet von Eberswalde. Weshalb er am Sonnabend auch Schauplatz des Neujahrsempfangs 2017 sei. Mit dem Auslaufen der sogenannten Fördermittelbindungsfrist ergebe sich aber auch die Möglichkeit, die Idee des Gartens "weiterzudenken", das "Konzept anzupassen". Keine "radikale Revolution", wie Heidi Pinkepank von INIK ergänzte, sondern eine "Schärfung des Profils". Dies mit dem Ziel, noch mehr Gäste anzulocken (die Zahlen sollen von derzeit um die 100 000 auf 150 000 steigen) und die Einrichtung wirtschaftlich aufzustellen.

Aktuell, so die Vertreter der Büros, ginge es aber (noch) nicht um Finanzen, und auch nicht um Strukturen. Im Fokus stünde jetzt der Inhalt. Womit die Planer denn bei ihren drei Entwürfen angelangt waren. Zur Wahl standen: Erlebnis Industriekultur am Finowkanal (Entwicklungsvariante 1), Abenteuer unter freiem Himmel (Variante 2) sowie Wasseroase am Finowkanal (Variante 3). Die Liste der Gestaltungsideen und Angebote für diese Optionen ist lang. Sie umfasst beispielsweise Bungee-Jumping vom Eberkran, ein Kanalmodell, ein Drahthammer-Schleusenfest, Zelt- und Campingmöglichkeiten, Kanu-Anleger, die Verbindung zur Borsighalle, einen Wasserspielplatz, eine Plansche sowie die Öffnung des vorderen Garten-Teils.

In Werkstatt-Atmosphäre diskutierten die Teilnehmer, darunter zahlreiche Stadtverordnete sowie Kultur-Akteure, lebhaft die Varianten und ihre Elemente. Vor- und Nachteile, Charme und Risiken wurden besprochen. Manches fiel gleich durch, wie zum Beispiel der Mini-Golf-Vorschlag. Anderes wurde kontrovers debattiert. Etwa die Idee der Wasseroase, der Plansche. Vom begeisterten "toll" über "bei unseren vielen Seen nicht nötig" bis "rechtlich und hygienisch schwierig" reichten dort die Reaktionen. Mitunter wurden Bedenken geäußert, etwa zu Übernachtungsangeboten. Man sollte keine Konkurrenzsituation zur alten Badeanstalt schaffen, hieß es da. Auch mit einigen neuen Ideen warteten die Eberswalder auf. Angeregt wurden beispielsweise ein Badeschiff und eine Eislauffläche. Bei allem Pro und Contra - große Einigkeit herrschte in puncto Industriekultur. Die müsse man stärker nach vorn holen. In Kombination mit Erlebnissen, so der Tenor.

Eine Mixtur also aus dem Vorschlagstrio. Genau die wollen die Büros in den kommenden Wochen kreieren. Bis März, so Pinkepank, werde man diese Entwicklungsvariante erarbeiten und dann monetär untersetzen.

Neujahrsempfang Eberswalde: Sonnabend von 16 bis 18 Uhr in der Stadthalle im Familiengarten, u.a. mit Barockfeuerwerk