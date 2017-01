Oranienburg verschenkt Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Gr√∂√ütes Hochbauvorhaben im Jahr 2016: Der Neubau der dreiz√ľgigen Comenius-Grundschule, die im September vorigen Jahres mit f√ľnf ersten Klassen in Betrieb genommen wurde, hat mehr als 17 Millionen Euro aus dem Stadts√§ckel verschlungen. © MZV

Allein für den Neubau von Kitas und Schulen oder deren Erweiterung bis 2020 sind mehr als 30 Millionen Euro als Investitionsvolumen vorgesehen. Da muten knapp 600 000 Euro eher gering an. Sie werden aber gebraucht, um die Aufgaben der Stadt dauerhaft solide finanzieren zu können. "Mit dem Konzept zur Sicherung der städtischen Finanzen vom 28. September 2015 ist die Verwaltung aufgefordert worden, Vorschläge zu machen, wie Einnahmen verbessert und Ausgaben gegebenenfalls reduziert werden könnten", sagt Kämmerin Grit Oltersdorf. "Deswegen haben wir eine moderate Erhöhung der Grundsteuern auf den Landesdurchschnitt vorgeschlagen", sagt sie.

Bisher gilt in Oranienburg ein Hebesatz für die Grundsteuer B von 370 von Hundert. 2013 gab es die letzte Erhöhung von 350 auf 370 v. H. Die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) liegt unverändert bei 200 von Hundert. Der Vorschlag der Verwaltung besagte, die Oranienburger Sätze auf 395 v. H. für die Grundsteuer B und auf 295 v. H. für die Grundsteuer A anzuheben. Das wäre dann der aktuelle Landesdurchschnitt, der seit Jahren langsam, aber kontinuierlich steigt. Auf ihrer Dezembersitzung lehnten die Stadtverordneten dies allerdings mehrheitlich ab.

Eine Erhöhung setze alle zwei Jahre eine unnötige Spirale mit ständig steigenden Steuern in Gang. Das könne niemand wollen. Auch für Mieter schlage eine Grundsteuererhöhung über die Betriebskosten negativ zu Buche. Das sei nur abschreckend und deswegen politisch nicht opportun, wurde argumentiert.

Eine Anhebung auf die vorgeschlagenen Sätze hätte der Stadt ab 2018 zusätzliche Mehreinnahmen von insgesamt 294 500 Euro in die Kasse gespült. Das ist aber nur die eine Wahrheit. Die andere liegt in den recht komplizierten und für den Laien schwer durchschaubaren öffentlichen Steuerbeziehungen zwischen Bund, Land und Kommunen. Oranienburg bekommt vom Land - wie alle Kommunen - allgemeine Schlüsselzuweisungen. Für 2017 sind das rund 13,4 Millionen Euro. Diese Gelder dienen dazu, die Stadt finanziell in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Deren Berechnung richtet sich nach der Steuerkraft der Stadt. Die hängt unter anderem davon ab, inwieweit sich die Kommune mit eigenen Einnahmen helfen kann. Eigene Einnahmen resultieren im Wesentlichen aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer. Hat eine Kommune eine große Steuerkraft, bekommt sie weniger Schlüsselzuweisungen. Mehr Geld vom Land gibt es, wenn die Steuerkraft weniger üppig ausfällt.

Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist aber nicht das tatsächlich erzielte Steueraufkommen, sondern das auf der Grundlage des Landesdurchschnitts ermittelte. Fazit: Da Oranienburgs Grundsteueraufkommen derzeit unterhalb des Landesdurchschnitts liegt, bekommt die Stadt knapp 300 000 Euro an Schlüsselzuweisungen weniger. Die Berechnung der Kreisumlage - Oranienburg zahlt dieses Jahr rund 20,6 Millionen Euro an den Landkreis - fußt auf derselben Grundlage. Fazit: Die Stadt zahlt eigentlich mehr, als sie aufgrund ihrer tatsächlichen Steuereinnahmen zu zahlen hätte.

"Hier verschenken wir bares Geld", sagen Kämmerin Grit Oltersdorf und die Sachgebietsleiterin Kämmereiwesen, Barbara Beckmann. Sie bedauern, dass die Kommunalpolitiker ihrem Vorschlag nicht gefolgt sind, akzeptieren aber deren Entscheidung natürlich. Allerdings befürchten sie, dass der Graben zwischen dem seit Jahren kontinuierlich leicht steigenden Landesdurchschnitt beim Grundsteueraufkommen und dem in Oranienburg verlangten Satz immer größer wird. "Dann könnte es eines Tages tatsächlich schmerzhafter sein, wenn wir dann erhöhen müssen", gibt die Kämmerin zu bedenken.

Die geplante Anpassung an den Landesdurchschnitt wäre dieses Mal aber recht human ausgefallen. "Je nach Bewertung des einzelnen Grundstücks hätte sich die Erhöhung für den Eigentümer bei einer Summe zwischen fünf und 24 Euro im Jahr bewegt", sagt Anette Bienek, die Sachgebietsleiterin Steuern in der Stadtverwaltung. Die Bewertung der Grundstücke wird vom Finanzamt vorgenommen. Der dabei ermittelte Einheitswert wird mit dem Hebesatz multipliziert und ergibt dann die Summe der Grundsteuer.

Andere Kommunen in Brandenburg sind da schon weiter und haben ihre Hebesätze für die Grundsteuern längst dem Landesdurchschnitt angepasst oder sie ihm zumindest stärker angenähert:

Eberswalde:

Grundsteuer B: 415 v. H.

Grundsteuer A: 300 v. H.;

Falkensee und Neuruppin:

Grundsteuer B: 400 v. H.

Grundsteuer A: 300 v. H.;

Eisenhüttenstadt:

Grundsteuer B: 445 v. H.

Grundsteuer A: 294 v. H.;

Fürstenwalde:

Grundsteuer B: 390 v. H.

Grundsteuer A: 300 v. H:;

Schwedt:

Grundsteuer B: 445 v. H.

Grundsteuer A: 250 v. H.;

Königs Wusterhausen:

Grundsteuer B: 393 v. H.

Grundsteuer A: 250 v. H.;

Hennigsdorf:

Grundsteuer B: 410 v. H:

Grundsteuer A: 230 v. H.;

Hohen Neuendorf:

Grundsteuer B: 360 v. H.

Grundsteuer A: 300 v. H.