Beste WÃ¼nsche begleiten Oderberg

Bralitz (MOZ) Titelverteidiger Rot-Weiß Bralitz führt die Tabelle der Billardkegel-Kreisliga verlustpunktfrei an. Stabile sechs Zähler beträgt der Vorsprung. Dementsprechend begleiten die besten Wünsche der Konkurrenz Grün-Weiß Oderberg, das am 12. Spieltag beim Meister vorstellig wird.

Wird in Lunow vorstellig: Hartmut Müller reist mit Grün-Weiß Letschin zu den titelambitionierten Barnimern. Um bei den heimstarken Lunower Billardkeglern etwas Zählbares zu ergattern, müssen sich die Oberbrücher schon in Bestform präsentieren. © MOZ/Udo Plate

¦ Lunower SV - Grün-Weiß Letschin. Der vor allem in der Höhe überraschende Auswärtserfolg der Lunower im Verfolgerduell beim FSV Insel Neuenhagen darf getrost als Paukenschlag gewertet werden. Die Barnimer um Spitzenspieler Andreas Quilitz erteilten der ebenfalls mit Titelambitionen ausgestatteten Insel-Truppe mit 1020:889 Holz eine echte Lehrstunde. Keine Frage: So ganz scheinen die Lunower die Meisterschaft trotz des fast schon aussichtslosen Rückstandes auf Bralitz noch nicht aus den Augen verloren zu haben. Doch nun gilt es am Freitag- Spieltag gegen Letschin unbedingt an den heimischen Tischen nachzulegen. Die Oderbrücher zogen zum Rückrundenauftakt bei der Regionalligareserve des MTV Hohenwutzen den Kürzeren. 868:852 Holz lautete die knappe Niederlage für die Grün-Weißen um Letschins Teamchef Friedhelm Grunow. Die Grün-Weißen können jedoch am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr unbekümmert ans Werk gehen, alles andere als ein klarer Erfolg der Heimmannschaft wäre schon eine kleine Sensation.

¦ FFW BC Bad Freienwalde - FSV Insel Neuenhagen. Nach der mehr als deutlichen Niederlage gegen Lunow ist für das Insel-Quartett um Uwe Karbe, der zwar mit 296 Holz das beste Einzelresultat zum Rückrundenauftakt erzielte, der Zug in Richtung Titelgewinn wohl endgültig abgefahren. Ergo geht es für die Gäste im Nachbarschaftsduell beim Tabellenvorletzten Bad Freienwalde wohl lediglich um die "Goldene Ananas". Alles andere als ein deutlicher Erfolg des FSV-Vierers wäre eine faustdicke Überraschung. Doch da wollen die vier Kurstadtakteure sicherlich auch noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden und werden sich nicht kampflos geschlagen geben.

¦ Blau-Weiß Sachsendorf - BC Lietzen. In Sachsendorf treffen zwei Sieger des Rückrundenstarts aufeinander. Sachsendorf setzte sich bei Grün-Weiß Oderberg auch dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 856:830 Holz durch. Lietzen um Teamchef Ulf Wirzbicki gewann indes bei den Freienwaldern Feuerwehrakteuren knapp mit 837:808. Dementsprechend messen zwei Mannschaften mit frischem Selbstvertrauen in Sachsendorf ihre Kräfte, wobei die Tagesform über den Ausgang der mit Spannung erwarteten Partie entscheiden dürfte.

¦ Gaselan Berkenbrück - MTV Hohenwutzen II. Nach dem Heimerfolg gegen Letschin gilt es nun für das MTV-Quartett im Rennen um die Vizemeisterschaft unbedingt beim bisher noch sieg- und punktlosen Schlusslicht Berkenbrück einen weiteren Erfolg einzufahren. Während für die Gastgeber der Rückstand zum rettenden Ufer bereits satte vier Zähler beträgt, liebäugeln die derzeit auf Rang sechs notierten Oderdörfler noch mit einem Rang unter den ersten Drei der Meisterschaftsrunde. Für die Gastgeber ist es jedoch bereits fünf vor zwölf: "Wir brauchen keine Glanzlichter, sondern einzig und allein Punkte wenn wir aus dem Tabellenkeller raus wollen", bringt Gaselans Bernd Heinze die prekäre Situation der Berkenbrücker auf den Punkt.

¦ Rot-Weiß Bralitz - Grün-Weiß Oderberg. Im zweiten Heimspiel des neuen Jahres wird der Tabellenfünfte Grün-Weiß Oderberg beim amtierenden Kreismeister vorstellig. Die Rollenverteilung scheint indes klar: Die Gastgeber mit Vereinschef Dimo Schmidt, die aktuell an der Tabellenspitze einsam ihre Kreise ziehen, gehen natürlich als haushoher Favorit in die Begegnung. Die Oderberger treten mit Neuzugang Torsten Nickel an. Der Falkenberger Regionalligaakteur hat eine Gastspielgenehmigung und darf allemal als Verstärkung für die Barnimer gewertet werden.

Alle Begegnungen des zwölften finden am Freitag um 19.30 Uhr statt.