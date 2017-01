Ran an die VorsÃ¤tze

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine Umfrage von YouGov unter 1099 Befragten über 18 Jahren im Dezember ergab, dass jeder Zweite in diesem Jahr mehr Sport treiben möchte. Doch Vorsatz hin oder her - verzeichnen die Sportstudios tatsächlich eine stärkere Nachfrage seit Jahreswechsel?

artikel-ansicht/dg/0/1/1544237/

"Ja, es gibt neue Mitglieder", beantwortet Ralf Becker, der Inhaber des MultiFitnessClubs in Beeskow, die Ausgangsfrage prompt. "Januar, Februar und März sind im Fitnessbereich grundsätzlich die stärksten Monate", wendet er jedoch ein. Und so trainieren an den Geräten nicht nur neue Mitglieder sondern auch Stammkunden. Im Laufe des Jahres nimmt die Trainingsintensität wieder ab, erzählt er. "Kommen die Mitglieder anfangs noch dreimal die Woche, sind es später nur noch zwei- oder einmal wöchentlich."

Um im Sommer keine leeren Trainingsräume zu haben, lassen sich Studios spezielle Aktionen einfallen. Angebote gibt es auch oft zu Jahresbeginn - nicht, um die Studios zu füllen, sondern insbesondere um neue Kunden zu werben. Der MultiFitnessClub beispielsweise bietet eine spezielle Kombination von Training und Ernährungsberatung an. Über acht Wochen kann jeder Interessent zweimal wöchentlich trainieren und sich zusätzlich einmal in der Woche in einem Einzelgespräch mit einem Ernährungsberater austauschen. Denn oft gehen diese Dinge Hand in Hand: Sport und eine gesunde Ernährung.

Die Mitglieder der Fitness Insel Beeskow haben Ende vergangenen Jahres mit der Weihnachtspost einen Gutschein "Fitness verschenken" zugeschickt bekommen. Gedacht ist dieser Gutschein für Freunde und Verwandte. Mit ihm können diese fünfmal kostenlos Sport treiben in der Fitness Insel. "So lernt man das Studio, die Trainer und die anderen Trainierenden besser kennen und sieht schon erste Effekte", erklärt Studioleiterin Susi Kussatz. Und tatsächlich, die Aktion zeigt Wirkung: die Zahl der Neumitglieder ist bereits gestiegen und auch die Bestandskunden gehen das Jahr sportlich an und lassen sich regelmäßig im Studio blicken.

"Neuzugänge habe wir immer", sagt Jeanine Hohbein, Diätassistentin im R&B Schlaubetherapie und Trainingszentrum in Müllrose. Insofern würde sich die Zahl der Anmeldungen im Januar nicht stark von denen in anderen Monaten unterscheiden. "Doch die Bestandsmitglieder kommen zu Jahresbeginn immer öfter", fügt sie an. "Das ist in jedem Jahr so." Sie möchten ihre Fitness nicht vernachlässigen.

Bei Mrs. Sporty in Eisenhüttenstadt, einem Fitnessstudio speziell für Frauen, hatte man sich bis Mitte vergangener Woche noch gewundert, warum es relativ ruhig zuging. "Sonst starten alle gleich zu Jahresbeginn durch", erklärt Studioleiterin Lisa Stoltze und lacht. Dabei ist die Erklärung ziemlich banal: die Weihnachtsferien, die bis Wochenmitte gingen, hatte man bloß nicht mehr im Blick. Doch seitdem die Ferien vorbei sind, wird im Studio von Lisa Stoltze wieder fleißig trainiert. "Wir hatten schon viele Neuanmeldungen", sagt die Leiterin, "das ist in jedem Jahr so." November und Dezember sind bei ihnen im Studio hingegen eher ruhige Monate: Zu viele Aktivitäten buhlen dann um die Zeit der Mitglieder - Weihnachtsfeiern, -einkäufe und -märkte.

Für Dezember kann auch Clars Brose, Leiter von Bonitas Fitness in Eisenhüttenstadt, das bestätigen. Doch aus seiner Erfahrung bleibt es auch im Januar zunächst ruhig. Bestandskunden trainieren ohnehin regelmäßig, sagt er, doch was die Neuen angeht stellt er fest: "Es gibt schon Neuanmeldungen, aber die Leute wollen sich zunächst umschauen und Sportsachen kaufen". Richtig los geht es dann Mitte Januar, Anfang Februar. Und dann heißt es: dranbleiben. So klappt es auch mit der Umsetzung der Silvestervorsätze.