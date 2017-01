Angriff-Topspin mit starker Vorhand

artikel-ansicht/dg/0/

An der Spitze der Landesliga Jungen geht es eng zu. "Deshalb war ein Sieg gegen Werneuchen so wichtig. Wir wollen vorn dran bleiben", beschreibt Nachwuchstrainer Pascal Stapf die Motivation seiner sechs Jungen und einem Mädchen. Nach neun Spielen ist der TTC punktgleich Zweiter hinter dem TSV Lindenberg. "Wir sind sehr zufrieden, dass wir bisher oben mitspielen können", fügt er mit Blick auf Lennard Bulla und Bryan Erber hinzu, die erst seit 18 Monaten die Kelle schwingen. Unbestrittene Nummer 1 der Mannschaft ist Pit Fischer.

Der Zwölfjährige erzielte 2016 seinen größten Erfolg, als er sich für die Landesmeisterschaft der Schüler B qualifizierte. Unter 24 Teilnehmern kam der Sechstklässler vom Gauß-Gymnasium bis zu den Platzierungsspielen der besten 16. "Das ist für Pit ein großer Erfolg, weil die meisten Gegner ein bis zwei Jahre älter waren", beurteilt Peter Kretzschmar. Der Spielführer der TTC-Verbandsliga-Mannschaft trainiert Pit zusätzlich.

Der junge Balljongleur führt die Rangliste seiner Liga mit 25:6 Punkten vor dem Werneuchener Lukas Juckel (21:4) an. "Meine Stärke ist der Angriff-Topspin mit der Vorhand. Ich arbeite an meiner Rückhand beim Einkontern. Die ist nicht so gut gefestigt, wenn der Gegner in der Abwehr mit flachem Schnitt oder Schupfball spielt", erklärt Pit, der vor zweieinhalb Jahren durch seine Schwester Pia (16 Jahre/4. der Rangliste) zum Tischtennis kam, fachmännisch. Um sich zu verbessern, seien flache, weite und kurze Ballanschnitte die besten Übungen.

"Wir hatten mit Eric Fredrich, Felix Ludwig und Martin Gerasch schon mehrere Talente, aber die kamen mit 14, 15 Jahren zu uns. Mit Pit haben wir ein Talent, das schon in jungen Jahren bei uns trainiert. Er ist ein Kronjuwel, der nur geschliffen werden muss", beschreibt Kretzschmar seinen Schützling. Er sei ehrgeizig, willensstark und käme kontinuierlich drei- bis viermal in der Woche zum Training, "wo er seine Zeit an der Platte effektiv nutzt. Hinweise kann er sehr gut umsetzen. Pit ist schnell und taktisch ziemlich weit. Und seine Eltern stehen voll hinter dem Sport und unterstützen ihn, wenn es um Wettkämpfe und Trainingslager geht", so der Trainer.

Die nächsten Schritte sind abgesprochen: Pit trainiert künftig ab und an auch mit den Männern und weiterhin mit Peter Kretzschmar, um seine Spielhärte und das Tempo zu verbessern. Er wird in der Rückrunde mit der 3. Männermannschaft Punktspiele in der 1. Landesklasse bestreiten - eine Jugendfreigabe ist erfolgt -, damit er weitere Erfahrungen sammeln und sich neue Ziele setzen kann. Ab dem Frühjahr ist ein guter Einstieg in die Verbandsrangliste der nächsthöheren Altersklasse ein weiteres Ziel. "Wenn er sich weiter so entwickelt, kann er mit 15 Jahren in unserer ersten Männermannschaft spielen", schaut Kretzschmar in die Zukunft.

TISCHTENNIS

Landesklasse Staffel 2

Frankfurt III - Frankfurt II 4:8

Marxdorf II - TTV Eisenhüttenstadt 4:8

Stahl Eisenhüttenstadt - Wriezen 8:3

1. Rot-Weiß Bralitz864:1716: 0

2. Pneu. Fürstenwalde II861:2014: 2

3. TTV Eisenhüttenstadt9 66:3414: 4

4. TTC Frankfurt II948:4310: 8

5. TKC Wriezen946:478:10

6. SG Marxdorf II941:646:12

7. TTC Frankfurt III9 30:625:13

8. Bl.-Weiß Eggersdorf III824:593:13

9. Stahl Eisenhüttenstadt9 33:672:16

Landesliga Jungen

Schwerin II - Berliner TSC34:18

TMBW Berlin - Frankfurt II16:40

Narva Berlin - Füchse Berlin20:40

1. Füchse Berlin8237:15016: 0

2. Frankfurter HC II8249:15012: 4

Handball

3. Liga Frauen, Sonnabend 1x Uhr

SG Marxdorf - TTC Frankfurt

Verbandsliga Herren, Sonnabend 1x Uhr

SG Marxdorf - TTC Frankfurt

Verbandsliga Frauen, Sonnabend 1x Uhr

SG Marxdorf - TTC Frankfurt

Tischtennis

Verbandsliga, Sonnabend 18 Uhr

SG Marxdorf - TTC Frankfurt

Landesklasse Staffel 2,

Sonnabend 10 Uhr

Stahl Eisenhüttenstadt - TTC Frankfurt III

TTV Eisenhütten. - TTC Frankf. II (14 Uhr)

Fußball

Turnier

Frankfurt, ab 9.50 Uhr, an der Feuerwehr in Güldendorf: Laufen/Nordic Walking (5/10 km), Wandern 5 km, Rad 20/25 km, Anmeldung ab 9.30 Uhr

Ratzdorf, 10 Uhr, an der Feuerwehr: Läufe über 2,4 und 4,8 km mit Wertung

Football

Try Out, ab

