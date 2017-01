Neuenhagen im Konzert der groÃŸen Namen

artikel-ansicht/dg/0/

Das 1. Matschoss-Masters als reines Fußball-Nachwuchsturnier der SG Rot-Weiß Neuenhagen war unter dem Strich ein voller Erfolg. Rein von den teilnehmenden Mannschaften konnte man sogar von einem Konzert der Großen sprechen.Die Neuenhagener waren mit gleich zwei Mannschaften aus dem Bereich der U12 am Start und konnten sich mit den Leistungsteams vom 1. FC Union Berlin, dem BFC Dynamo, FV Blau-Weiß Briesen, dem 1. FC Frankfurt, Eintracht Mahlsdorf und dem 1. FC Schöneberg durchaus messen. Hauptsponsor des Turniers war Thorsten Matschoss vom gleichnamigen Autohaus aus Strausberg: "Wir wollen uns in der Zukunft viel mehr im Jugendbereich engagieren und haben hier in Neuenhagen mit der SG Rot-Weiß einen guten Partner gefunden", sagte er zu Begrüßung der Mannschaften.

Unter tosendem Beifall der Zuschauer und lauten Anfeuerungsrufen von Rot-Weiß-Trainer Gregor Gorlt wurden, ähnlich wie bei ganz großen Turnieren, alle Spieler einzeln vorgestellt, ehe man sich vor den Zuschauern zu einem großen Gruppenfoto präsentierte.

Nach spannenden und temporeichen Spielen in der Vorrunde, die fast ausschließlich mit knappen Ergebnissen endeten, standen erwartungsgemäß die Teams vom 1. FC Union Berlin, Blau-Weiß Briesen, 1. FC Schöneberg und dem 1. FC Frankfurt im Halbfinale. Nachdem die Schöneberger sieben Sekunden vor Spielende den Siegtreffer gegen den 1. FCF markierten und die Briesener sich mit 1:0 gegen die Wuhlheider durchsetzen konnten, kam es zu einem Finale, das so nicht unbedingt zu erwarten war. In einem spannenden Endspiel-Krimi besiegten die Blau-Weiß aus dem Odervorland den 1. FC Schöneberg erst im Siebenmeterschießen mit 4:2 und gewann das Turnier. Der dritte Platz ging nach einem 1:0-Sieg über Union Berlin an den 1. FC Frankfurt.

Die Jungs der SG Rot-Weiß Neuenhagen konnten sich im Turnierverlauf steigern und mit einem 1:0-Sieg über Eintracht Mahlsdorf noch den fünften Platz ergattern. Auch das zweite Team der SG Rot-Weiß blieb mit einem guten siebten Platz (3:2- Sieg gegen den BFC Dynamo) nicht hinter den Erwartungen zurück.

Erfreulich war, dass der Neuenhagener Jason Manthei als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet werden konnte. Der Pokal für den besten Torschützen ging nach Briesen, den besten Spieler des Turniers stellte der 1. FC Union Berlin.

Das 1. Matschoss-Masters fand bei allen Trainern, Aktiven und mitgereisten Zuschauern großes Lob und Anerkennung. Auch Thorsten Matschoss zeigte sich als Schirmherr und Namensgeber dieses Turniers sehr zufrieden. "Die Turnierergebnisse der Jungs zeigen, dass sich die Fußball-Nachwuchsarbeit bei der SG Rot-Weiß Neuenhagen gut entwickelt und deswegen auch weiter unterstützt werden muss. Wir können stolz darauf sein."

Dieses Turnier soll im Sommer, dann natürlich auf Rasen, fortgeführt werden. Einige der Mannschaften haben bereits zugesagt.