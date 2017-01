KapitÃ¤nin im U-20-Auswahlteam

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Volleyballspielerin Pia Kästner vom VSB offensiv Eisenhüttenstadt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544240/

Pia Kästner ist das Aushängeschild des 120 Mitglieder zählenden VSB offensiv Eisenhüttenstadt. Gerade hat die 18-jährige Sportschülerin als Kapitänin die deutsche U-20-Auswahl durch die erste Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft im Sommer geführt. Die Zuspielerin besiegte mit ihrem Team Kroatien, Lettland und Dänemark jeweils 3:0. "Einfach geil", kommentierte die Eisenhüttenstädterin den souveränen Turniererfolg am vergangenen Wochenende. "In der 2. Runde im März gegen Belgien, Polen und Bulgarien wird es schon schwieriger. Doch wir können es schaffen, haben auch gegen Belgien und Polen schon gewonnen", blickt sie voraus.

2015 war Pia Kästner mit der U-18-Auswahl WM-Sechste geworden, hingegen verlief das Turnier der U-19-Europameisterschaft im vergangenen Sommer mit Rang 5 etwas enttäuschend. "Da hatten wir uns doch mehr ausgerechnet. Aber irgendwie waren wir bereits zu Turnierbeginn müde. Warum das so war, weiß ich nicht." Seit der EM ist sie die Kapitänin. "Ich war schon immer der zweite Kapitän und bin jetzt aufgerückt, weil Pia Leweling nicht mehr nominiert worden ist." Die Frage, ob dieses Amt besondere Aufgaben nach sich zieht, verneint Pia Kästner. "Ich muss bei Problemen vermitteln, bislang waren das aber nur Kleinigkeiten."

Unmittelbar vor dem EMTurnier hatten die Eisenhüttenstädter Zuschauer sie hautnah beim Länderspiel gegen die Türkei beobachten können. Nach dreijähriger Pause hatte der VSB offensiv wieder mal ein Länderspiel in der Inselhalle organisiert - wegen Pia Kästner. "Natürlich ist es für mich etwas besonderes, dort zu spielen, wo ich groß geworden bin. Es war schon aufregend, vor allem, weil so viele Leute gekommen sind, die ich kenne. Die Stimmung war toll", blickt die junge Dame zurück.

Gerade wegen der prickelnden Atmosphäre bei Spielen im Dress der Nationalmannschaft war die damalige Gymnasiastin zur Sportschule nach Berlin gewechselt. Dort spielt sie unter dem neuen Auswahltrainer Martin Frydnes - einem Norweger - mit vielen weiteren Auswahlspielerinnen als VCO Berlin in der 1. Bundesliga. Als Ausbildungsteam genießt die Mannschaft um die 1,82 Meter große Zuspielerin einen Sonderstatus - sie kann nicht absteigen. "In Erfurt haben wir gegen die Profis unseren ersten Sieg geschafft. Wir sind ja eine sehr junge Mannschaft mit reinen Amateuren. Sportlich will ich mich weiter entwickeln und auch für die nächste Saison auf mich aufmerksam machen." Schließlich will die Eisenhüttenstädterin, die in diesem Jahr die 13. Klasse mit dem Abitur beendet, Volleyball weiter auf höchstem Niveau spielen. "Beruflich plane ich noch nichts Konkretes. Ich fokussiere mich weiterhin auf meinen Sport." Als Lieblingsfach nennt sie klipp und klar als einziges - Sport. Der prägt auch den Tagesablauf, schließlich trainiert sie zweimal täglich.

Einer ihrer größten Fans ist Mutter Cornelia, die in den 1980-er-Jahren Handball bei der BSG Stahl gespielt hatte. Für ihre schlanke Tochter war dieser doch recht robust geführte Sport jedoch keine Alternative, sie mag den vergleichsweise Körperkontakt-armen Volleyball.

Begonnen hatte sie in Eisenhüttenstadt unter dem damaligen Praktikanten Danny Klauder bereits als Fünfjährige, das abwechslungsreiche Training hatte es ihr dabei angetan. Zwar wollte sie hin und wieder aufgeben, doch ihre Mutter drang immer wieder durchzuhalten. Das ist längst nicht mehr nötig - im Gegenteil, wegen der vielen Spiele und Turniere sieht sie ihre Tochter nur noch selten. "Ein paarmal im Jahr" komme sie nach Hause, zu Weihnachten waren es auch nur drei, vier Tage. So befand sich Pia erst im Trainingslager in Kienbaum und dann eben zur WM-Qualifikation in Riga. Cornelia Kästner ist also gezwungen, ihrer Tochter regelmäßig zu den Spielen nachzureisen, um sie doch etwas häufiger zu Gesicht zu bekommen.

Auch zur Sportlerehrung am 11. Februar in Beeskow wird Pia Kästner voraussichtlich fehlen, denn am Abend zuvor spielt sie mit dem VCO Berlin beim VC Wiesbaden.