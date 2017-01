Abriss zum Bau der Hennigsdorfer FontanehÃ¶fe beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Seit dieser Woche lässt die Hennigsdorfer Wohnungsbaugenossenschaft (WGH) Baufreiheit im Karree zwischen Fontane- und Gartenstraße schaffen. Die Garagen und die massiven Gartenschuppen werden abgerissen. "Im Sommer wollen wir mit dem Bau beginnen", informierte am Donnerstag WGH-Chef Hartmut Schenk. In den sogenannten Fontanehöfen sollen bis zum Frühjahr 2019 insgesamt 112 Wohnungen zu Mietpreisen ab etwa 7,50 Euro kalt entstehen. "Wir sind ein Vierteljahr im Rückstand", räumte Schenk ein und verwies darauf, dass man das Planungsbüro habe wechseln müssen. Das Berliner Büro habe nicht zu seiner Zufriedenheit gearbeitet. Jetzt sei der Auftrag an das Architekturbüro Bruech-Kunath aus Birkenwerder vergeben worden.