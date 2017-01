FSV Union holt zweiten Neuen

artikel-ansicht/dg/0/

FĂŒrstenwalde (MOZ) Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde hat den zweiten Spieler für die Rückrunde in der Nordost-Staffel verpflichtet. Rico Gladrow vom Südwest-Regionalligisten Eintracht Trier unterschrieb am Donnerstag seinen Vertrag.

Spielt jetzt in FĂŒrstenwalde: Rico Gladrow © FSV Union FĂŒrstenwalde

Der gebürtige Neubrandenburger kickte in der Jugend für Phönix Wildau, dort spielt Bruder Falco heute noch, Vater Uwe ist Präsident. Rico zog es nach Berlin, wo er 47 Mal für den 1. FC Union und Tennis Borussia in der Junioren-Bundesliga spielte. 2010 wechselte er zum FC Hansa Rostock, absolvierte in der zweiten Mannschaft 54 Oberliga-Spiele und schoss elf Tore. Das weckte das Interesse des Regionalligisten SV Wilhelmshaven (29 Einsätze), ehe das Engagement beim Goslarer SC für zwei Regionalliga-Spielzeiten (2013-2015) lockte.

Danach wechselte der defensive Mittelfeldspieler zum FC Schönberg, wo er erneut auf sich aufmerksam machte und so zu Eintracht Trier kam. "Aber die erste Halbserie verlief enttäuschend", erklärt der 25-Jährige. Zwar kam er auf elf Einsätze, wurde dabei allerdings achtmal nur eingewechselt. "Es war eine schwierige Zeit, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich in Fürstenwalde wieder durchstarten kann."

Persönliches Highlight waren die DFB-Pokal-Einsätze mit Wilhelmshaven (2012) gegen den FC Augsburg (0:2) und in dieser Saison mit den Trierern gegen Borussia Dortmund (0:3), als Gladrow sogar von Beginn an spielte. Seine Bilanz: 126Regionalliga-Einsätze (12 Tore), 54 Oberliga-Spiele (10).

"Wir hatten ihn schon länger im Visier. Auch, weil er in der Nähe beheimatet ist", sagt Sven Baethge, Manager des FSV Union Fürstenwalde. "Rico wird ganz klar eine Verstärkung sein. Danke auch an Danny Kukulies, durch ihn kam der Kontakt zustande."