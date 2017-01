Rath-Team Favorit beim 3. EWG-Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Mit dem Stadtderby FSV Dynamo gegen den FC Eisenhüttenstadt im Eröffnungsspiel hält das Hallenturnier um den 3. EWG-Cup am Sonnabend ab 15 Uhr (Einlass 14 Uhr) in der Eisenhüttenstädter Inselhalle gleich ein Schmankerl für die Fußballfans bereit. In dieser Hallensaison trafen beide Teams bereits beim Hallenturnier des FC Union Frankfurt aufeinander und der FC Eisenhüttenstadt gewann deutlich mit 3:0.