artikel-ansicht/dg/0/

Alloheim will zum Tanz bitten

Gr├╝nheide (MOZ) Flat-Rate-Eisessen für einen guten Zweck, Oldies treffen Oldies, Wichteln gegen die Einsamkeit - erfolgreiche Aktionen aus dem abgelaufenen Jahr soll es auch 2017 in der Alloheim Senioren-Residenz Grünheide geben, neue sollen hinzukommen. Das kündigte der Leiter des "Haus am Peetzsee", Günter Vesper, am Mittwochabend beim Neujahrsempfang an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544244/





Erst Sekt-Empfang, dann Buffett: G├╝nter Vesper (hinten Mitte) hatte am Mittwochabend zum Neujahrsempfang in die Senioren-Residenz Alloheim in Gr├╝nheide eingeladen.



© MOZ/Manja Wilde