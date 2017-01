Kreis auf Hochwasser vorbereitet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544246/

Für die Absicherung des Deichwachdienstes, der ab der Hochwasseralarmstufe III angeordnet wird, sind am Oderdeich, zwischen den Deichkilometern 0,0 bei Lebus und 77,1 in Hohensaaten 100 Deichläufer nötig. Und zwar für eine Zwölf-Stunden-Schicht. Das bedeutet, dass in den Amts- und Gemeindeverwaltungen die Listen mit mindestens 200 Freiwilligen liegen müssen, die in solch einem Fall vielleicht für Wochen auf den Deich Gesandte werden müssen. Dort haben sie die Aufgabe, Schäden am Deich zu melden. Beim Fachdienst Katastrophenschutz des Kreises liege die Meldung der Ämter vor, dass diese Personen gemeldet sind.

Im Einsatzfall gelten für sie die selben Regelungen wie für ehrenamtliche Feuerwehrleute. Das heißt, ihr Verdienstausfall wird ihnen von den kommunalen Verwaltungen erstattet. Sollte esdoch zu personellen Engpässen kommen, können die Einsatzstäbe jede Person, die mindestens 18 Jahre alt ist, auch dienstverpflichten. In diesem Jahr werden wieder Deichläuferschulungen durchgeführt. Dabei geht es vorrangig um veränderte Einsatzbedingungen. "Natürlich wäre es gut, wenn sich weitere Einwohner bereit erklärten, im Ernstfall Deichläufer zu sein", erklärte Martin Zohles.

Für jeden der 200 Deichläufer liegt im Katastrophenschutzlager des Kreises bereits ein Päckchen mit Bekleidung bereit. Zudem ist das Deichwachsystem mit Digitalfunk ausgestattet. "Das haben wir sogar noch vor der Ausrüstung der Feuerwehren geschafft", sagt Martin Zohles. Die neue Technik sei so leicht handhabbar, dass es keinerlei Spezialkenntnisse bedarf. Die Zeiten, in denen die analogen Sprechfunkgeräte ständig nachjustiert werden mussten, ist damit passé.

Eine wichtige Änderung haben die Katastrophenschützer in Auswertung der Hochwasserereignisse von 2011 vorgenommen: Der Katastrophenschutzplan weicht von der Richtpegel-Angabe des Landes ab. Um rascher auf Gefahrenlagen reagieren zu können, sind je nach Lage und Situation die Pegel Frankfurt, Kienitz und Hohensaaten richtungsweisend für das Auslösen der Alarmstufen (siehe Info-Kasten). Einer ständigen Aktualisierung unterliegen auch die Evakuierungspläne der Nassämter. Jedem Ort in einem Nassamt ist ein sicherer Ort auf der Höhe zugewiesen. Selbst in den Zeiten mit hoher Belegung von Turnhallen durch Flüchtlinge sei die Aufnahme und Unterbringung im Katastrophenfall nicht in Gefahr gewesen, versichert Hartmut Sommer. Wer in einem Nassamt wohnt und wissen möchte, welcher Aufnahmeort für ihn eingeplant ist, kann sich an die zuständige Verwaltung wenden, so Zohles. Für die Tiertransporte, die durch die Reduzierung der Milchproduktion im Oderbruch weniger Aufwand erfordert, legt das Landwirtschaftsamt die Zeiten und Routen fest. Festgelegt wurden jetzt auch die Sandsackfüllplätze, auf denen die Bevölkerung für den Nachschub zur Deichverteidigung sorgt. Für jeden der fünf Einsatzabschnitte gibt es einen Sandsackfüllplatz.

Martin Zohles und Hartmut Sommer gehen nicht davon aus, dass sich im Zuge der Verwaltungsfusion an der Hochwasserschutzplanung Wesentliches ändern wird. Schon jetzt gebe es Amtsverwaltungen wie Barnim-Oderbruch, die zugleich Trocken- und Nassbereiche haben und die Frage der Evakuierung intern regeln können. Diese Tendenz werde zunehmen.