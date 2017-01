Rhythmus, Rum und Revolution

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) In der Reihe Fernwehbilderbogen wird am 26. Januar um 19.30 Uhr zu dem Dia-Vortrag "Cuba - Rhythmus, Rum & Revolution" ins Pallas der Burg Storkow eingeladen. Das Burgstübchen bietet ein landestypisches Gericht zum Abendessen an.