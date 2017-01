Mindestlohn macht Essen in Schulen teurer

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Großteil der Schulkantinen in Frankfurt wird von der Firma Top Catering beliefert. In Abstimmung mit der Stadt erhöht das Unternehmen nun die Preise um 7 Cent pro Mittagessen. Hintergrund ist der neue gesetzliche Mindestlohn.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544249/

Seit dem 1. Januar müssen Arbeitgeber in Deutschland ihren Angestellten brutto mindestens 8,84 Euro pro Stunde zahlen, vorher waren es 8,50 Euro. Die Firma Top Catering legt die daraus resultierenden Mehrkosten nun auf die Preise für die Schulspeisung um. Statt 2,93 Euro kostet ein Mittagessen an den Schulen ab 1. Februar 3 Euro, Lehrer müssen 3,70 Euro zahlen. Bisher waren es 3,63 Euro.

"Die Anpassung fand in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung statt und war auch unstrittig", erklärt Schuldezernent Jens-Marcel Ullrich. Vor gut zwei Jahren hatte eine Vergabekommissionen der Stadt der Top Catering GmbH erneut den Zuschlag als Essenslieferant für drei weitere Jahre erteilt. Dem vorausgegangen war ein langes Vergabeverfahren und eine emotional geführte Debatte. Gleichzeitig stiegen die Preise damals von 1,98 auf 2,93 Euro, unter anderem weil die Stadt ihre Zuschüsse strich.

"In die Diskussion ist inzwischen Ruhe eingekehrt. Das hat vor allem mit einem deutlichen Qualitätssprung zu tun", meint Ullrich. Das Feedback aus den Schulen für das verbesserte Angebot sei größtenteils positiv.

Der Systemcaterer beliefert neben Grund- und weiterführende Schulen in Frankfurt auch Einrichtungen in Eberswalde, Brandenburg an der Havel, Guben und Neuenhagen. Außerdem kocht Top Catering für Kitas, Betriebskantinen oder Veranstaltungen.

Seinen Frankfurter Sitz hat das Unternehmen in der Kieler Straße in der Sportschule, für die allein 400 Portionen täglich zubereitet werden. Hinzu kommen etwa 1000 Mittagessen, die Top Catering an die meisten anderen Schulen der Stadt ausliefert - ausgenommen ist beispielsweise die Lennéschule mit ihrer eigenen Hortküche.

Angenommen wird das Angebot ganz unterschiedlich. An der Grundschule Mitte essen im Schnitt 40 Prozent der Kinder mit. An der Friedensschule und der Grundschule am Botanischen Garten sind es mehr als die Hälfte. An der Grundschule Erich Kästner gut 60 Prozent. Am Schulstandort Neuberesinchen nutzen 85 Prozent der Grundschüler die Möglichkeit, bei den Förderschülern lediglich 30 Prozent. Schlusslicht ist das Liebknecht-Gymnasium, wo laut Ullrich nur die wenigsten Schüler das Mittagessen in Anspruch nehmen.

Bestellen und zwischen vier Essen auswählen können Kinder und Eltern online. Jeden Tag stellt die Firma auch ein zusätzliches Frischebuffet bereit. Möglichkeiten zum Feedback gibt es persönlich bei der Essensausgabe, über ausliegende Umfragebögen oder über Lehrer und die Schulleitung.

Zum Schuljahresende laufen die Verträge mit Top Catering aus. Das Unternehmen hat die Option, zu verlängern, doch die Stadt und die Schulen müssten dem zustimmen, andernfalls würde eine neue Vergabe ausgeschrieben. Gegenwärtig wertet die Stadtverwaltung die Rückmeldungen der Schulkonferenzen dazu aus.