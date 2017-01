Rundkurs in den Mini-Alpen

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) 2012 ist die Naturparkroute als Qualitätswanderweg zertifiziert worden. 2014 schaffte es der knapp 21 Kilometer lange Rundkurs unter die zehn schönsten Wanderwege Deutschlands. 2017 steht die Tour in der neuen Ausgabe des Wandermagazins und wurde erneut nominiert.

Fließe, Kehlen, Seen und Wald: Die 2012 als Qualitätswanderweg zertifizierte Naturparkroute - gekennzeichnet mit einem roten Punkt - zeigt auf einem 21-Kilometer-Rundkurs alle Facetten der Märkischen Schweiz.

"Wir sind wieder nominiert worden." Riamara Sommerschuh, die Leiterin des Kultur- und Tourismusamtes Märkische Schweiz, freut sich über die jüngste Mitteilung, die am Computer eingelaufen ist: Die Naturparkroute durch die Märkische Schweiz ist nach 2014 erneut unter die zehn Vornominierten des Wandermagazins für 2017 gekommen - diesmal nicht in der Kategorie "Tagestouren", sondern in der Kategorie "Routen".

Letztlich sei das auch eine Art Bestätigung dafür, dass immer mehr Menschen "unsere schöne Landschaft" entdecken", sagt sie. Das würden nicht nur die Besucherzahlen der Tourist-Information belegen, die aller drei Jahre ihre I-Marke als Gütesiegel verteidigen muss.

Laut Statistik hat das Zählwerk wie in den Vorjahren wieder die 20 000er-Marke erreicht. "Knapp 22 000 waren es 2016", konkretisiert Riamara Sommerschuh. Und sie unterstreicht das Wichtigste: "Der Großteil dieser Leute war zum ersten Mal hier." Die Nachfrage nach den klassischen Basisinformationen, die es in der Touristinfo gibt, war demnach hoch. Kartenmaterial, Flyer zu Wanderwegen, Freizeittipps, Broschüren u. Ä. fanden entsprechenden Absatz.

Auch bei den Gesprächen habe es sich zumeist um das Kennenlernen der Region beim Wandern gedreht - "unsere Kernkompetenz", wie es Riamara Sommerschuh nennt, sei nun mal der Naturpark mit seinen landschaftlichen, botanischen und geologischen Besonderheiten, ergänzt um kulturelle Angebote.

Genau diese Kernkompetenz stellt die 2012 als Qualitätswanderweg zertifizierte Naturparkroute auf ihren 20,8 Kilometern dar. Der Wanderer kann sowohl sämtliche Relikte der jüngsten Eiszeit äußerst kompakt erleben als auch zu Kulturstätten abschweifen, die quasi am Wegesrand liegen.

Für die Füße und die Augen Schluchten und Kehlen, Klarwasserseen und Kesselmoore, wilde Täler ebenso wie sanfte Hügel und muntere Fließe oder Panoramablicke, wenngleich der Geübte bei einem Höhenunterschied zwischen 27 und 75 Metern vielleicht lächeln mag.

Für Hirn, Herz und Ohren hingegen dürften die vom Amt fest etablierten Veranstaltungsreihen "Feldstein und Musik" mit 620 Besuchern im Vorjahr oder die Vernissagen und Präsentationen in der Galerie "Zum Alten Warmbad" sein. Letztere sah 2016 mehr als 2300 Besucher.

Die Kernkompetenz Wandern spielt überdies eine Rolle für die Teilnahme an der abf-Messe im Februar in Hannover. "Wir werden dort über fünf Tage im sogenannten Wanderdorf vertreten sein. Dafür ist ein zertifizierter Wanderweg, wie wir ihn mit der Naturparkroute besitzen, Voraussetzung", klärt die Amtsleiterin auf.

In dem Zusammenhang verweist sie auf eine sehr erquickliche Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie dem Strandhotel Buckow. Jens Wandel lege für den Messeauftritt extra Sonderangebote auf. Die gemeinsame Präsentation halbiere natürlich auch die Kosten, sagt Riamara Sommerschuh und möchte sich ausdrücklich beim Hotelchef für mehrere gelungene Werbeaktionen bedanken.

In ganz andere Richtung gehen ihre Überlegungen bezüglich der Naturparkroute, wenn die Kultur- und Tourismusamtsleiterin an die stete Pflege und den Erhalt der Route mit dem roten Punkt denkt. Sie hofft inständig, dass die Wanderwegepflege einschließlich Brücken zur Fließüberquerung oder sicheren Treppenstufen, Geländern und Ähnlichem nicht zu kurz kommt. Sonst könne es mit dem Zertifikat ganz schnell vorbei sein.

So aber findet der Interessierte auf der Internetseite www.wandermagazin.de unter der Region Brandenburg neben dem Märkischen Landweg und der Uckermärker Landrunde eben die Naturparkroute. Das Wahl-Prozedere dürfte dem einen oder anderen noch bekannt sein. In den ersten sechs Monaten des Jahres - konkret vom 17. Januar bis zum 30. Juni - muss dazu abgestimmt werden.

Seit 2003 zeichnet das Wandermagazin Deutschlands schönste Wanderwege aus. Seit 2006 wird dabei zwischen den Kategorien Touren und Routen unterschieden. Seit 2013 haben die Wanderer, also das Publikum, bei der Entscheidung der Vorausgewählten das letzte Wort.