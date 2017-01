artikel-ansicht/dg/0/

Winterpause: In der kalten Jahreszeit, wenn der Garten Ruhe hat, wird drinnen Wissenswertes vermittelt. © MZV

Auch die Leitung habe gewechselt. Ina-Maria Raschen hat das Team verlassen und die Leitung an Christiane Volkmann, von den Kindern auch Chrissy genannt, übergeben, die nun die Leitung gemeinsam mit Christa Lüder übernommen hat, weiterhin unterstützt Jan Wieczorek die Arbeit mit den Kindern im Schulgarten.

Eine reiche Ernte konnte bereits im ersten Jahr seines Bestehens eingefahren werden - viele Früchte sind geerntet worden.

Das fing mit den Erdbeeren an. Davon hätte es nach Wunsch der Kinder natürlich viel mehr geben können. Dann gab es viele Radieschen, die gar nicht alle geerntet werden konnten und somit schossen einige in Saat. Aber da haben die Schüler für nächstes Jahr gleich Radieschensamen, die die Kinder schon mit viel Begeisterung aus den Schoten gepult haben.

Tomaten gab es auch in Fülle, in allen Farben und Formen, aber auch Zucchini, Kürbisse, Zuckererbsen, Schalerbsen, Bohnen, Mais, Salat und ganz viele Kräuter brachte unser Schulgarten hervor, so Wieczerek weiter.

Nur mit der Verarbeitung der Früchte haperte es im ersten Jahr noch, aber das ist in diesem Jahr schon besser angelaufen. Unter Mitwirkung der Leiterinnen des Schulgartens und natürlich aller Kinder konnte im Hortraum eine Kürbissuppe gekocht werden. Die Kinder durften die Kürbisse und alle anderen Zutaten schnippeln, was sie auch ganz emsig taten.

Das Wetter war den Hobbygärtnern im neuen Schuljahr bisher noch nicht sehr freundlich gesonnen - es regnete zu jeder Stunde. So blieben noch etliche Arbeiten im Garten liegen, wie das Abräumen der Beete, das Umsetzten des Kompostes und das Anlegen neuer Beete für die Schüler, denn mehr als doopelt so viele wie im Jahr zuvor wollen nun mitmachen, 27 statt zwölf.

Einen kleinen Einblick in die Welt der Kräuter konnten die Kinder schon sammeln, beim Riechen und Schmecken frischer Kräuter aus dem Garten, jetzt möchten sie am liebsten gleich mit den Arbeiten im Garten loslegen, aber nach dem Abräumen ist dann für den Garten erst mal Winterruhe angesagt und für die Schüler "Trockenübungen".

Das Schulgarten-Team bedankt sich dafür, dass von Eltern und Sponsoren so viel Unterstützung kommt und hofft darauf auch im neuen Jahr.