Luft- und Erdefenster schlieÃŸen Bilderzyklus

Eisenhüttenstadt (lö) Mit einem Festgottesdienst wird am Sonntag in der evangelischen Nikolaikirche in Fürstenberg ein besonderes Ereignis gefeiert. Die letzten beiden Kirchenfenster, die die Glaskünstlerin Annelie Grund gestaltet hat, werden eingeweiht. Damit ist der Bilderzyklus, der sich in zwölf Fenstern mit den Legenden um den Namensgeber der Gotteshauses, dem heiligen Nikolaus, beschäftigen, abgeschlossen. Ein Großteil der Arbeiten war seit 1999 entstanden, sagt Pfarrer Wolfgang Krautmacher. Für die einzelnen Fenster fanden sich Stifter. 2007 war das Projekt zunächst abgeschlossen. Von den vier Fenstern, die den heiligen Nikolaus mit den vier Elementen in Verbindung setzten, fehlten noch die Glasarbeiten für die Element Luft und Erde, die Element Wasser und Feuer sind schon zu sehen. Für die beiden letzten Fenster fanden sich inzwischen Spender, so dass der von der Wandlitzer Künstlerin gestaltete Zyklus nun vollendet ist.