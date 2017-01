Neue Regeln fÃ¼r vorbestrafte BÃ¼rgermeister

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Mehrere Juristen haben sich am Donnerstag im Innenausschuss des Landtages für klare Regelungen zur Wahl vorbestrafter Personen als Bürgermeister ausgesprochen. Bislang bestand eine Regelungslücke, die es dem wegen Vorteilsnahme im Amt verurteilten Bürgermeister von Guben, Klaus-Dieter Hübner, im vergangenen Jahr ermöglichte, sich nach Entfernung aus dem Amt wieder als neuer Bürgermeister wählen zu lassen.

Professor Ingo Schmidt von der Universität Potsdam plädierte in der Anhörung dafür, das Kommunalwahlgesetz so zu ändern, dass eine erneute Wahl nach einer Verurteilung, die zu einer Entfernung aus dem Beamtenverhältnis führte, für fünf Jahre nicht möglich ist. Dies hätten die Richter bei der Verurteilung von Hübner bereits nach jetzigem Recht so entscheiden können. Allerdings werde davon beispielsweise bei Untreue von Wahlbeamten bundesweit kaum Gebrauch gemacht.

Laut dem Potsdamer Anwalt Klaus Herrmann hat das Verwaltungsgericht Cottbus eine Aktie an der verfahrenen Situation in Guben. Es hatte bei der erneuten Kandidatur von Hübner dem Landkreis untersagt, die Bürger zu informieren, dass der Ex-Bürgermeister nach einem Wahlsieg das Amt nicht ausüben darf und suspendiert werden wird. Das ist im vergangenen Jahr erfolgt. Die Grünen haben dazu eine Gesetzesänderung eingebracht.