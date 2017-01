artikel-ansicht/dg/0/

Vehlefanz (OGA) Schon längst haben sich die beiden Öffentlichen Schulbibliotheken der Gemeinde Oberkrämer in Vehlefanz und Bötzow den Ruf erarbeitet, mehr als nur Ausleihstationen für Bücher zu sein. Beide Institutionen sind in den vergangenen Jahren zu echten kulturellen Zentren geworden, die auch außerhalb ihrer Bibliotheksräume Lesungen, Konzerte und DiaShows veranstalten.

Und das wird auch 2017 so bleiben. Bei der Vorstellung ihres Jahresprogramms legte Bibliotheks-Chefin Margot Deetz trotzdem Wert darauf, zunächst übers Kerngeschäft zu sprechen. "Wir sind 2016 ganz deutlich über die Eintausender-Marke bei den Nutzern gesprungen", betont Deetz nicht ohne Stolz. Waren es 2015 genau 999 eingetragene Bibliotheks-Benutzer, so stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 1 047, davon 630 in Vehlefanz und 417 bei ihrer Bibliotheks-Kollegin Claudia Adler in Bötzow. Auch die Anzahl der ausgeliehenen Medien stieg signifikant - von 42 910 in 2015 auf 45 448 im vergangenen Jahr. "Das liegt natürlich auch am guten und stets aktualisierten Bestand, mit dem wir wuchern können", betont Deetz. Und lobt im gleichen Atemzug die Gemeinde Oberkrämer, die den beiden Bibliotheken jährlich ausreichende Finanzen zur Verfügung stellt, um Neuanschaffungen zu realisieren. 24 225 Medieneinheiten - davon 3 342 elektronische - sind momentan im Katalog erfasst.

Bei den Veranstaltungen wird auch 2017 die erfolgreiche Reihe "Bibliothek & Kultur" fortgesetzt. Erneut nimmt der Berliner Reisefotograf Roland Marske seine Zuschauer auf multimediale Entdeckungen mit - nach Ostpreußen am 11. März und in die Toscana am 4. November - jeweils in der Turnhalle Marwitz. Und zum mittlerweile traditionellen Konzert der Oberkrämer Bibliotheken in der Scheune Bötzow tritt in diesem Jahr, am 30. Juni, die Hohen Neuendorfer Band Poor White Trash mit ihrer kraftvollen Bluesrock-Show auf.

Auf dem literarischen Veranstaltungsprogramm stehen beispielsweise wieder die beliebten Buchempfehlungsshows mit der Autorin Tina Kemnitz, die in beiden Bibliotheken spezielle Lektüretipps für die älteren Grundschüler unterbreiten wird. Beim Märchentag im November gastiert der Geschichtenerzähler Jan Dober in Vehlefanz und zum Welttag des Buches, am 24. April, kommt die Autorin Usch Luhn nach Oberkrämer.

Ganz besonders freut sich Margot Deetz schon jetzt auf den Deutschen Vorlesetag am 17. November. Dann wird die in Hennigsdorf lebende Kinderbuchautorin Michaela Uhde aus ihrem Bestseller "Philipp vom Rabenfels" in Vehlefanz und in Bötzow lesen. Am selben Tag bekommen auch Erwachsene spannende Literatur aus erster Hand vorgelesen. Die Autorin Britta Wulf aus Falkensee gastiert in der Bötzower Bibliothek mit ihrem bemerkenswerten Erstlingswerk "Das Rentier in der Küche - eine deutsch-sibirische Liebesgeschichte".

Und schließlich wird auch die Lesestart-Reihe für die jüngsten Bücherfans fortgesetzt. Immer am zweiten Mittwoch im Monat sind Kinder ab drei Jahren gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern in die Vehlefanzer Bibliothek zum beliebten Bilderbuchkino eingeladen.