Aufregung wegen geplanter Mastanlage

Gölsdorf (MOZ) Die geplante Bullen- und Schweinemastanlage am Alten Postweg war am Mittwochabend Thema einer Einwohnerversammlung im Gölsdorfer Kulturhaus. Die Investoren Christian-Ulrich Beckmann und Martin Schott sowie die Sachverständige Annette Hofele erläuterten das Projekt und stellten sich Fragen.

