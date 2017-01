Zehdenick gewinnt erneut Einwohner dazu

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) "Im fünften Jahr hintereinander können wir uns über mehr Zu- als Wegzüge freuen", bilanziert Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) das Jahr 2016 aus der Sicht des Einwohnermeldeamtes. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 lebten nach vorläufiger Analyse in Zehdenick und den Ortsteilen 13 701 Menschen. Den größten Zuwachs gab es in der Kernstadt mit 39, in Mildenberg mit 13, in Marienthal mit zehn sowie in Bergsdorf und in Krewelin mit jeweils neun Personen.

Mit einem Plus von 51 Einwohnern stieg die Einwohnerzahl der Havelstadt und den Ortsteilen allerdings geringfügiger als 2015, als es unterm Strich 141 Menschen mehr waren. Für das kleinere Plus gibt es vor allem einen Grund: Die Zahl der Sterbefälle war mit 213 Personen ausgesprochen hoch. "Nur 2013 hatten wir mit 225 Sterbefällen in den vergangenen Jahren noch mehr zu verzeichnen", so Dahlenburg. Positiv hingegen: Die Zahl der Geburten war mit 117 Babys weit über dem Durchschnitt der Vorjahre. "Damit liegt auch Zehdenick im Trend des Landkreises und unseres Bundeslandes." Der positive Trend, dass es mehr Zu- als Wegzüge gab, setzte sich 2016 weiter fort. War es 2013 noch ein bescheidenes Plus von 70, waren es 2012 schon 226 mehr Zu- als Wegzüge, im vergangenen Jahr gab es hier einen Zuwachs von 146 Personen. Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund stieg geringfügig: Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug 2,4 statt 2,08 Prozent ein Jahr zuvor.

"Grundsätzlich möchte ich einschätzen, dass sich die positive Arbeit der vergangenen Jahre immer nachhaltiger auswirkt und sich positive Tendenzen weiter stabilisieren. So ist festzustellen, dass immer mehr Menschen ihren Lebensmittelpunkt nach Zehdenick verlegt haben. Dies trifft sowohl auf Zuzüge in die Kernstadt als auch in unseren Ortsteilen zu", so der Verwaltungschef. Auch sonst gibt es viel Positives aus der Verwaltung zu berichten. Die Zahl der Bauantrag für Einfamilien-Neubauten sowie An- und Umbauten ist mit 33 auf dem Niveau der Vorjahre geblieben. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stiegen von 2012 bis 2015 um 22 Prozent und die der Einkommenssteuer um 29 Prozent im gleichen Zeitraum. Die verbesserten, strukturellen Rahmenbedingungen haben zu dem Positivtrend beigetragen.

Die Einwohnerstatistik im Detail: Kernstadt: 85 Geburten, 162 Sterbefälle, 478 Zuzüge, 362 Wegzüge, Saldo von 39; Badingen: 7, 6, 46, 47, 0, Bergsdorf: 4, 2, 13, 6, 9; Burgwall: 1, 1, 17, 24, minus 7; Kappe: 0, 4, 5, 8, minus 7; Klein-Mutz: 4, 7, 12, 20, minus 11; Kurtschlag: 1, 3, 8, 15, minus 9; Marienthal: 3, 3, 20, 10, 10; Mildenberg: 6, 10, 54, 37, 13, Ribbeck: 1, 3, 15, 5, 8; Vogelsang: 0, 1, 8, 5, 2; Wesendorf: 1, 3, 9, 4, 3; Zabelsdorf: 2, 8, 18, 21, minus 9.