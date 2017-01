artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Die Mitte des großen Wohnzimmers ist freigeräumt. So kann Günter Siebert behende umher rollern, indem er sich mit den Füßen abstößt. Seit etwa zwei Jahren ist er auf den Rollstuhl angewiesen, aber er kann sich selbst helfen, bewegt auch viel die Knie. "Ich sehe das als Handicap, aber nicht als ein bedauernswertes", sagt er mit einem Lächeln. "Ich bin so mit meinem Leben zufrieden. Abgesehen von ein paar Zipperlein geht's mir gut." Seine ehemaligen Schüler werden es gerne vernehmen - die Ältesten sind selbst schon über 80. Der Hohen Neuendorfer Günter Siebert wird heute 90 Jahre alt. Fröhlich und lebhaft, mit knallwachem Geist und fast druckreif erzählt er, wie er sein Leben heute sieht. Die Krähenfüße um die blauen Augen verraten, dass er gerne lacht.

Gelassener sei er geworden, sagt er. Das auf jeden Fall. Früher sei er schon mal im Brast gewesen, und er verstand es mit lautstarker Stimme auch mühelos, sich in der Schule Gehör zu verschaffen. Manche Menschen und Begebenheiten sehe er jetzt differenzierter. Anderes blieb sich gleich - zum Beispiel sein Interesse für die Geschicke seines Heimatortes. Nur ein paar Straßen weiter, in der Schönfließer Straße, ist Günter Siebert am 13. Januar 1927 geboren worden, und er blieb sein Leben lang gerne Hohen Neuendorfer. Er verfolgt bis heute mit der Kamera, wie sich seine Stadt verändert.

Den Rathauserweiterungsbau findet er wichtig und - als alter Lehrer und ganz alter Sozialdemokrat - auch wichtig, dass so lange darüber diskutiert und argumentiert worden ist. Der Alt-Bürgermeister hat sich sogar schon schriftlich bei der Stadtverwaltung angemeldet - als Testfahrer. Er will mit seinem Elektromobil prüfen, ob es beim Bau mit der versprochenen Barrierefreiheit wirklich geklappt hat.

"Ich weiß, dass ich nicht mehr alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe", sagt er - was keineswegs heißt, dass er sich nicht noch einiges vorgenommen hat. Die 60 Schmalfilme, die er im Laufe der Jahre über Hohen Neuendorf aufgenommen hat, zu digitalisieren und zu dokumentieren, das erscheint ihm eine Mammutaufgabe, sowohl von der Zeit als auch von den nötigen Fertigkeiten her. Doch bis im Herbst das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Müllheim ansteht, will er bestimmte Filmausschnitte parat haben, die er dann kommentieren kann. "Das ist ein Nahziel", sagt er. Diese Verbindung mit der Kommune im Markgräfler Land liegt ihm sowieso am Herzen. Private Freundschaften, die zum Teil bis heute halten, sind seit der ersten Fahrt nach Müllheim mit der Kirchengemeinde entstanden. Günter Siebert war Anfang der 1990er-Jahre sogar mal acht Tage als eine Art Azubi im Müllheimer Rathaus. Dass der 2003 verstorbene Müllheimer Pfarrer Alfred Schönbucher Hohen Neuendorfs erster Ehrenbürger wurde, ist ihm eine Genugtuung.

Ein weiteres Nahziel muss gar erst nicht ausgesprochen werden. Selbstverständlich will Günter Siebert im September mit seiner Frau Ursula die eiserne Hochzeit, das 65-jährige Ehejubiläum, feiern. Die Familie, allen voran seine Frau, bildet den Mittelpunkt in Günter Sieberts Leben. Zwei Töchter, 60 und 55 Jahre alt, haben die Eheleute. Angelika Pfeiffer trat als Lehrerin im Gymnasium einen ähnlichen Berufsweg wie die Eltern an, Dr. Martina Seifert schlug an der Charité eine naturwissenschaftliche Richtung ein. Stolz sind Ursula und Günter Siebert auch auf ihre Enkeltochter und die drei Enkelsöhne, allesamt schon erwachsen und in Lohn und Brot. Die Freude über die beiden Urenkelchen, vier Jahre beziehungsweise zwei Monate alt, ist ebenfalls groß.

Wenn er mit seinem "Autoscooter" durch Hohen Neuendorf fährt, trifft Günter Siebert oft Bekannte, und meistens nimmt er sich die Zeit für einen Plausch. So ist das, wenn einer 44 Jahre lang Lehrer in seinem Heimatort war und dazu erster Bürgermeister nach der politischen Wende. So leicht ihm die Entscheidung fiel, Lehrer zu werden, so schwer war es, Bürgermeister zu sein. Er war von 1990 bis 1992 der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, davon ist Siebert überzeugt. Für die junge Demokratie wollte er streiten."Auf längere Sicht wäre ich aber überfordert gewesen." Dass er alles selber in die Hand nehmen wollte, ging auf Kosten der Gesundheit.

Dem "Vadder, schreib auf!" seiner Töchter ist Günter Siebert vor einigen Jahren gefolgt. Neun der fünfzehn Kapitel seiner Autobiografie hat er im Internet veröffentlicht, die anderen sind nur für die Familie bestimmt.

Sein Lebenslauf ist manchen Hohen Neuendorfern bekannt, weil er davon erzählt, aus seiner Autobiografie vorgelesen hat. Einiges hat sein Leben geprägt, und er selber hat seinen Ort mitgeprägt. Auf die Volksschule folgten die Oberschule in Berlin, die Kinderlandverschickung während des Krieges. Als Luftwaffenhelfer wurde er eingezogen, seine Befreiung erlebte Siebert bei Fischbeck an der Elbe. Zunächst kurze Zeit in Kriegsgefangenschaft, arbeitete der 18-Jährige anschließend in der Landwirtschaft, bis er im Oktober 1945 wieder in Hohen Neuendorf ankam. Innerhalb von acht Monaten wurde er zum Lehrer ausgebildet. Als 19-Jähriger war er damals nur wenig älter als seine Schüler. 44 Jahre blieb er im Beruf, in Hohen Neuendorf und in Bergfelde. In seiner Jugend selbst nur ein durchschnittlicher Schüler, habe er gewusst, dass es nicht nur auf Zensuren ankommt, sondern auch auf den Charakter und die menschliche Zugänglichkeit, so schreibt er in seinen Memoiren, die nicht nur sein Selbstporträt zeigen, sondern auch ein Stück Gesellschaftsgeschichte sind.

"Wenn man einmal anfängt, kommen auch die Assoziationen und die Erinnerungen wieder", sagt Günter Siebert. Er hat mit seiner Frau auch die "Dorfgeschichten" eines hugenottischen Tabakdorfes in der Uckermark, aus der einige seiner Vorfahren stammten, verfasst. Das hundertste Exemplar hat er dem "Neu-Uckermärker" Matthias Platzeck übereignet.

Der Computer, auf dem er seine Werke nebst vielen Bildern speichert, ist Günter Siebert heute wichtiges Utensil. Mithilfe eines Enkels hat er sich vor Jahren ordentlich für dessen Handhabung begeistert und strukturiert hineingekniet. Inzwischen vergeht kaum ein Vormittag ohne Korrespondenz mit Freunden über die schnelle Leitung. Aber auch seine Tochter erhält auf ihren Wunsch jeden Tag eine Meldung über das werte Befinden.

"Der Herbst ist immer unsere beste Zeit." Einen Satz, den Goethe mal an seinen Dichterfreund Schiller schrieb, kann Günter Siebert für sich nur unterschreiben. Mit der Hilfsbereitschaft, die ihm überall entgegengebracht werde, habe er nie gerechnet, sagt er. "Die Menschen sind nicht unwillig, sondern oft ganz wunderbar", ist sein Eindruck, wenn er mit dem E-Mobil durch seine Stadt unterwegs ist. Mindestens zur Hälfte liegt das aber an ihm selber, an seiner zugewandten, interessierten Art. Er begegnet eben anderen mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht und einem guten Wort auf den Lippen.

"Herr Siebert ist ein frischer, fröhlicher Mensch, der sich im Nu die Herzen seiner Schüler erobert", hat ihn seine Mentorin Else Baake vor der Zulassung zur Lehrerprüfung beurteilt. Das ist 70 Jahre her. Viele Schülerherzen und andere Weggefährten sind ihm seither treu geblieben, und frisch und fröhlich wirkt Günter Siebert immer noch. So ein Glück!